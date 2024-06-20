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Sektörde "Temmuz" telaşı: 7 otomobil markası kampanya başlattı

Otomobilde sektörü Temmuz telaşı sarmış durumda. Otomobil markaları stokları eritmek için çalışmlarını sürdürürken 7 otomobil markası yeni kampanyasını duyurdu.

Sektörde "Temmuz" telaşı: 7 otomobil markası kampanya başlattı - Sayfa 1

Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar artık ülkemizde satılamayacak.

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Sektörde "Temmuz" telaşı: 7 otomobil markası kampanya başlattı - Sayfa 2

Dolayısıyla markalar ellerindeki stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kampanyalarla geçirecek.

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Sektörde "Temmuz" telaşı: 7 otomobil markası kampanya başlattı - Sayfa 3

Mayıs ayında başlayan kampanya fırtınası Haizranda daha arttı. Peki nakit indirimi, düşük faizli kredi, takas desteği gibi kampanyalardan hangi marka ne sunuyor?

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Sektörde "Temmuz" telaşı: 7 otomobil markası kampanya başlattı - Sayfa 4

İşte marka marka sıfır otomobilde haziran ayı kampanyaları...

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