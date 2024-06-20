Sektörde "Temmuz" telaşı: 7 otomobil markası kampanya başlattı
Otomobilde sektörü Temmuz telaşı sarmış durumda. Otomobil markaları stokları eritmek için çalışmlarını sürdürürken 7 otomobil markası yeni kampanyasını duyurdu.
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar artık ülkemizde satılamayacak.
Dolayısıyla markalar ellerindeki stokları eritmek için Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kampanyalarla geçirecek.
Mayıs ayında başlayan kampanya fırtınası Haizranda daha arttı. Peki nakit indirimi, düşük faizli kredi, takas desteği gibi kampanyalardan hangi marka ne sunuyor?
İşte marka marka sıfır otomobilde haziran ayı kampanyaları...