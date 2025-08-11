Seri üretimde bu beygir gücünde rakibi yok! Çinli BYD’nin yeni canavarı piyasanın tozunu alacak
Üretimde dünyanın bir numarası olan Çinli otomobil devi BYD’nin yeni elektrikli aracı için geri sayım başladı. Bu beygir gücünde seri üretimde rakibi yok.
Son yılların en gözde isimlerinden BYD, otomobil pazarında ses getirmeye devam ediyor. Piyasaya sürdüğü araçlarla dikkat çeken Çinli otomobil devi, 2025’te de hız kesmiyor.
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), elektrikli araç üreticisi BYD’nin iki kapılı süper otomobili Yangwang U9’un “Track Edition” versiyonunun tanıtımına hazırlandığını bildirdi.
