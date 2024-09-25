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  4. Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Eylül ayının en ucuz otomobilleri belli oldu

Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Eylül ayının en ucuz otomobilleri belli oldu

Markaların eylül ayı sıfır araç fiyatları açıklandı. Sıfır otomobil almak isteyenler için en uygun fiyatlı modeller listelendi. Peki, en uygun sıfır araç hangisi?

Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Eylül ayının en ucuz otomobilleri belli oldu - Sayfa 1

Sıfır otomobil almak isteyenler için Türkiye'de en ucuz otomobillerin fiyatları güncellendi. Peki, en ucuz sıfır araba hangisi?  İşte, eylül ayı en ucuz sıfır araba fiyatları...

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Eylül ayının en ucuz otomobilleri belli oldu - Sayfa 2

HYUNDAI

i10 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Manuel Benzinli 960.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Eylül ayının en ucuz otomobilleri belli oldu - Sayfa 3

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 988.000 TL

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Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Eylül ayının en ucuz otomobilleri belli oldu - Sayfa 4

FIAT

Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 989.900 TL

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