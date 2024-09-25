Sıfır araç almak isteyenler dikkat! Eylül ayının en ucuz otomobilleri belli oldu
Markaların eylül ayı sıfır araç fiyatları açıklandı. Sıfır otomobil almak isteyenler için en uygun fiyatlı modeller listelendi. Peki, en uygun sıfır araç hangisi?
Sıfır otomobil almak isteyenler için Türkiye'de en ucuz otomobillerin fiyatları güncellendi. Peki, en ucuz sıfır araba hangisi? İşte, eylül ayı en ucuz sıfır araba fiyatları...
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HYUNDAI
i10 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Manuel Benzinli 960.000 TL
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CITROEN
C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 988.000 TL
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FIAT
Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 989.900 TL
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