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  4. Sıfır araçlara peş peşe 3 zam geldi, ikinci ele yoğun talep: İşte en çok tercih edilen otomobiller

Sıfır araçlara peş peşe 3 zam geldi, ikinci ele yoğun talep: İşte en çok tercih edilen otomobiller

Son bir ayda sıfır araç fiyatlarına peş peşe gelen üç zam, piyasada 1.2 milyon TL'nin altında araç bırakmadı. Bu durum, bayram ve yaz öncesinde araç sahibi olmak isteyenleri, bir yaşını geçmemiş ve 30 bin kilometrenin altında olan ikinci el araçlara yöneltti. Sektör temsilcileri, "Sıfıra yakın, SUV ve otomatik vitesli araçlara yoğun bir talep var" şeklinde belirtiyor.

Sıfır araçlara peş peşe 3 zam geldi, ikinci ele yoğun talep: İşte en çok tercih edilen otomobiller - Sayfa 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sıfır otomobil fiyatları son bir ayda üçüncü kez zamlandı. Son fiyat artışı ise geçen hafta yapıldı. 16 araba markası fiyatlarına ortalama yüzde 2 ile 6 arasında zam yaptı.

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Sıfır araçlara peş peşe 3 zam geldi, ikinci ele yoğun talep: İşte en çok tercih edilen otomobiller - Sayfa 2

Zamlar modellere göre farklılık gösteriyor, 330 modelde yüzde 10’lara varan artış oldu. Bazı modellerde fiyat artış oranı yüzde 13’leri buldu.

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Sıfır araçlara peş peşe 3 zam geldi, ikinci ele yoğun talep: İşte en çok tercih edilen otomobiller - Sayfa 3

1 MİLYON 200 BİN TL'NİN ALTINDA ARAÇ YOK

Şu anda piyasadaki en düşük aracın fiyatı 1,2 milyon liraya kadar çıktı.

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Sıfır araçlara peş peşe 3 zam geldi, ikinci ele yoğun talep: İşte en çok tercih edilen otomobiller - Sayfa 4

Yaşanan bu durumun nedeni yalnızca döviz kurundaki yükseliş değil. Yapılan her zam, ÖTV matrahında kritik eşiklerde bulunan araçların bir üst dilime yükselmesine ve fiyatlarında dişe dokunur değişikliğe neden oldu.

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