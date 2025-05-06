Sıfır araçlara peş peşe 3 zam geldi, ikinci ele yoğun talep: İşte en çok tercih edilen otomobiller
Son bir ayda sıfır araç fiyatlarına peş peşe gelen üç zam, piyasada 1.2 milyon TL'nin altında araç bırakmadı. Bu durum, bayram ve yaz öncesinde araç sahibi olmak isteyenleri, bir yaşını geçmemiş ve 30 bin kilometrenin altında olan ikinci el araçlara yöneltti. Sektör temsilcileri, "Sıfıra yakın, SUV ve otomatik vitesli araçlara yoğun bir talep var" şeklinde belirtiyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sıfır otomobil fiyatları son bir ayda üçüncü kez zamlandı. Son fiyat artışı ise geçen hafta yapıldı. 16 araba markası fiyatlarına ortalama yüzde 2 ile 6 arasında zam yaptı.
Zamlar modellere göre farklılık gösteriyor, 330 modelde yüzde 10’lara varan artış oldu. Bazı modellerde fiyat artış oranı yüzde 13’leri buldu.
1 MİLYON 200 BİN TL'NİN ALTINDA ARAÇ YOK
Şu anda piyasadaki en düşük aracın fiyatı 1,2 milyon liraya kadar çıktı.