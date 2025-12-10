Sıfır faizli kredi rekabeti kızıştı! İşte yıl sonu otomobil kampanyaları
Otomobil sektörü rekorların yılını yaşamaya devam ederken yıl sonunun gelmesiyle birlikte ellerindeki 2025 model araçları bitirip 2026 model araçlara yer açmak için kampanyalar düzenliyor.
Faizsiz kredi kampanyaları, fiyat indirimleri, takas destekleri gibi birçok enstrümanı kullanarak müşteri çekmeye çalışan markaların indirimlerinin Şubat 2026'ya kadar devam etmesi bekleniyor.
Sıfır alınan 2025 model otomobil hem fiyat hem de yapılacak kilometre açısından avantaj sağlıyor.
