Sıfır otoda ‘Temmuz’ ayarı: İki önemli gelişme var! Kampanyalar bitecek mi, araçlara zam gelecek mi?

7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yeni yönetmeliğe göre bazı güvenlik donanımlarına sahip olmayan sıfır araçların satışına yasak geliyor. Bu kapsamda bayiler ellerindeki stokları eritmek amacıyla kampanyalarına hız verdi. Şu anda pek çok marka ve modelde uygun koşullu kampanyalar devam ediyor.