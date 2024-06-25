Sıfır otoda ‘Temmuz’ ayarı: İki önemli gelişme var! Kampanyalar bitecek mi, araçlara zam gelecek mi?
Otomobil piyasasını yakından ilgilendiren iki önemli değişiklik için geri sayım başladı. Bazı güvenlik özellikleri bulunmayan sıfır araçların satışı yasaklanacak ve ayrıca Çinli araçlara ilave gümrük vergisi uygulanacak. Peki 7 Temmuz sonrası piyasayı ne bekliyor? Kampanyalar bitecek mi, araç fiyatlarına zam gelecek mi? İşte tüm detaylar..
7 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan yeni yönetmeliğe göre bazı güvenlik donanımlarına sahip olmayan sıfır araçların satışına yasak geliyor. Bu kapsamda bayiler ellerindeki stokları eritmek amacıyla kampanyalarına hız verdi. Şu anda pek çok marka ve modelde uygun koşullu kampanyalar devam ediyor.
Öte yandan Çinli araçlara geçtiğimiz günlerde ilave gümrük vergisi getirileceği duyuruldu. Peki 7 Temmuz’da hayata geçecek olan GSR2 standartları ve 8 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Çinli araçlara ilave gümrük vergisi piyasayı nasıl etkileyecek? Sıfır araç fiyatlarına zam gelecek mi? Otomobilde kampanyalar devam edecek mi?
‘FİYATLARI BASKILAYAN ÖNEMLİ BİR UNSURDU’
Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Ertemel, şunları söyledi:
“Çin menşeli otomobillere uygulanacak ilave gümrük vergisi ve Genel Güvenlik Yönetmeliği piyasa seyrini yeniden belirleyecek iki önemli uygulama olarak 7 Temmuz’da hayata geçecek. Faiz, mevduat oranları, krediye erişimde yaşanan zorluklar gibi hususların yanı sıra, Çin menşeli otomobil fiyatları da genel fiyatları baskılayan önemli unsurlardan bir tanesiydi.
Bu noktada özellikle Avrupalı markalar rekabeti korumak adına fiyat ve finansman kampanyaları düzenliyordu. Çin menşeli otomobillerde yaşanacak fiyat artışları Avrupalı markaların üzerindeki düşük fiyat baskısını bir miktar rahatlatacaktır.