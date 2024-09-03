Sıfır otomobilde ‘eylül’ ayarı: Fiyatlar güncellendi! İşte en ucuz otomobiller

Bunu 1 milyon 75 bin 900 TL fiyatla Opel Corsa, 1 milyon 170 bin TL fiyatıyla Suzuki Swift takip ediyor. 1 milyon 184 bin 900 TL’lik fiyatıyla Renault Clio, 1 milyon 209 bin TL’lik fiyatıyla MG ZS Comfort da en düşük fiyatlı araçlar arasında.