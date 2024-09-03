Sıfır otomobilde ‘eylül’ ayarı: Fiyatlar güncellendi! İşte en ucuz otomobiller
Sıfır otomobilde yaz ayları hareketli geçmiş, markalar kampanyalarını peş peşe duyurmuştu. Eylül ayının gelmesiyle birlikte markalar liste fiyatlarında yukarı yönlü güncellemeye gitti. Peki fiyat artışlarının sebebi ne? Şu anda en düşük fiyatlı otomobil hangisi? Otomobil fiyatları daha fazla artar mı?
Otomobil fiyatlarında eylül ayı itibarıyla güncelleme yapılmaya başlandı. Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin (GSR) 31 Ağustos’ta sona ermesiyle birlikte bazı markalar liste fiyatlarına zam yaptı.
Bazı markalar eylül ayında yeni fiyat listesini duyururken, bazı markalar bekleyişe geçti ve fiyatları henüz paylaşmadı.
EN UCUZ OTOMOBİLLER
Yeni paylaşılan fiyatlara göre en düşük fiyatlı araç 969 bin 900 TL ile Fiat Egea oldu.
Bunu 1 milyon 75 bin 900 TL fiyatla Opel Corsa, 1 milyon 170 bin TL fiyatıyla Suzuki Swift takip ediyor. 1 milyon 184 bin 900 TL’lik fiyatıyla Renault Clio, 1 milyon 209 bin TL’lik fiyatıyla MG ZS Comfort da en düşük fiyatlı araçlar arasında.