Sıfır otomobilde hangi marka ne kadar kampanya yaptı? İşte marka marka otomobil kampanyaları... Otomobil firmaların sıfır araç kampanyaları, genellikle düşük faiz oranları, özel indirimler veya avantajlı ödeme seçenekleri gibi çeşitli imkanları içeriyor. Peki hangi otomobil firması müşterilerine nasıl avantajlar sunuyor? İşte otomobilde marka marka, model model avantajlı kampanyalar...

CHERY Cherry Ocak kampanyası kapsamında zam yapmayıp fiyatları sabit tuttu. Ay boyu devam edecek olan kampanyada, tüm Chery modellerinde 50 bin TL’ye kadar araç takas desteği ve 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sağlanıyor. 1 | 10

PEUGEOT Peugeot, 2008 ve E-2008 modellerinde 165 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Yeni 408'lerde ise 250 bin lira için 12 ay vadede faizsiz kredi imkanı bulunuyor. Markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve elektrikli E-308 modellerinde 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajı sunuluyor. 2 | 10

PEUGEOT Peugeot SUV 3008 Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin lira ve 12 ay vadede faizsiz finansman avantajı bulunuyor. GT donanımında ise 300 bin liralık kredide 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Peugeot 508 Allure donanımında 12 ay vadede 165 bin liralık faizsiz kredi avantajı sunukuyor. GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Rifter modeli, 135 bin liralık 12 ay vadeli ve faizsiz kredi avantajıyla müşterileri bekliyor. Peugeot'nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 200 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor. 3 | 10