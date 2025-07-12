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  4. Sigorta ve kaskoya gerek yok! BYD’den müşterilerini sevindirecek gelişme. Tüm sorumluluk firmaya ait

Sigorta ve kaskoya gerek yok! BYD’den müşterilerini sevindirecek gelişme. Tüm sorumluluk firmaya ait

Çinli otomobil devi BYD, piyasada sınırlı sayıda markanın sahip olduğu yeni güvenlik sistemini tanıtırken, kullanıcıları sevindirecek bir müjdeyi de paylaştı.

Sigorta ve kaskoya gerek yok! BYD’den müşterilerini sevindirecek gelişme. Tüm sorumluluk firmaya ait - Sayfa 1

Dünyanın en çok üretim yapan elektrikli otomobil markası BYD, global satışlarda artık Tesla’yı geçmiş durumda. Toyota ile birlikte gelecek yıllarda önemli iş birliklerine imza atacak Çinli firma, şimdiden birçok rakibini bile kendine hayran bırakmayı başardı.

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Sigorta ve kaskoya gerek yok! BYD’den müşterilerini sevindirecek gelişme. Tüm sorumluluk firmaya ait - Sayfa 2

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının yanı sıra otonom ve otopilot park sistemleri de dikkat çekmeye başladı. Özellikle Tesla otomobiller belirli bölgelerde kendi kendine otonom olarak sürüş gerçekleştirebilirken, BYD ise yakın zamanda otomatik park sisteminde önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu.

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Sigorta ve kaskoya gerek yok! BYD’den müşterilerini sevindirecek gelişme. Tüm sorumluluk firmaya ait - Sayfa 3

Teknoloji medyasından The Verge’ün haberine göre God’s Eye sistemini güncelleyen Çinli otomobil devi, yeni nesil kendi kendine park yeteneğinden kaynaklanan tüm hasarları karşılayacağını açıklayarak kullanıcılarına büyük bir güvence sağladı.

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Sigorta ve kaskoya gerek yok! BYD’den müşterilerini sevindirecek gelişme. Tüm sorumluluk firmaya ait - Sayfa 4

Çin’in mikroblog platformu Weibo üzerinden duyuruda bulunan BYD, bu sistemin seviye 4 otonomiye ulaştığını ve aracın park esnasında yaşanabilecek güvenlik sorunları ile maddi kayıpların tamamını üstleneceğini belirtti. Bu sayede kasko ve sigorta şirketleriyle uğraşmaya da gerek kalmayacak.

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