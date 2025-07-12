Sigorta ve kaskoya gerek yok! BYD’den müşterilerini sevindirecek gelişme. Tüm sorumluluk firmaya ait
Çinli otomobil devi BYD, piyasada sınırlı sayıda markanın sahip olduğu yeni güvenlik sistemini tanıtırken, kullanıcıları sevindirecek bir müjdeyi de paylaştı.
Dünyanın en çok üretim yapan elektrikli otomobil markası BYD, global satışlarda artık Tesla’yı geçmiş durumda. Toyota ile birlikte gelecek yıllarda önemli iş birliklerine imza atacak Çinli firma, şimdiden birçok rakibini bile kendine hayran bırakmayı başardı.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının yanı sıra otonom ve otopilot park sistemleri de dikkat çekmeye başladı. Özellikle Tesla otomobiller belirli bölgelerde kendi kendine otonom olarak sürüş gerçekleştirebilirken, BYD ise yakın zamanda otomatik park sisteminde önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu.
Teknoloji medyasından The Verge’ün haberine göre God’s Eye sistemini güncelleyen Çinli otomobil devi, yeni nesil kendi kendine park yeteneğinden kaynaklanan tüm hasarları karşılayacağını açıklayarak kullanıcılarına büyük bir güvence sağladı.