Sigorta ve kaskoya gerek yok! BYD’den müşterilerini sevindirecek gelişme. Tüm sorumluluk firmaya ait

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasının yanı sıra otonom ve otopilot park sistemleri de dikkat çekmeye başladı. Özellikle Tesla otomobiller belirli bölgelerde kendi kendine otonom olarak sürüş gerçekleştirebilirken, BYD ise yakın zamanda otomatik park sisteminde önemli bir güncelleme yaptığını duyurdu.