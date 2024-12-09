Sır gibi saklanıyordu, perde kalktı: Xiaomi, yeni otomobilini paylaştı! SUV pazarı karışacak
SU7 ve SU7 Ultra modelleriyle otomobil pazarına iddialı giriş yapan Xiaomi’nin, merakla beklenen SUV modeli resmi görüntüleriyle gösterildi. Otomobilin ne zaman çıkış yapacağı da açıklandı.
Akıllı telefon, tablet, giyilebilir teknoloji ve beyaz eşya dahil birçok sektörde adından söz ettiren Xiaomi, bunca yıldır ortaya koyduğu başarıyı şimdi de otomobil pazarına taşıdı.
Gözler SUV modele çevrilirken, Xiaomi’nin merakla beklenen SUV otomobili için ilk resmi görseller paylaşıldı. Xiaomi yetkilisi tarafından paylaşılan görselde otomobilin tasarımı ve merak edilen birçok detayı netlik kazanırken, çıkış tarihi de belli oldu.
Xiaomi Motors tarafından geliştirilen yeni SUV, YU7 adıyla piyasaya çıkacak. YU7’nin resmi görselleri araçla ilgili pek çok detayı gözler önüne sererken, rekabetçi bir tasarımı benimsemesi şimdiden diğer rakiplerine gözdağı verdi.