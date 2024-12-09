Sır gibi saklanıyordu, perde kalktı: Xiaomi, yeni otomobilini paylaştı! SUV pazarı karışacak

Gözler SUV modele çevrilirken, Xiaomi’nin merakla beklenen SUV otomobili için ilk resmi görseller paylaşıldı. Xiaomi yetkilisi tarafından paylaşılan görselde otomobilin tasarımı ve merak edilen birçok detayı netlik kazanırken, çıkış tarihi de belli oldu.