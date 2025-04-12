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  4. Son 10 yılın en güvenilir 18 otomobili açıklandı: Asla yarı yolda bırakmıyorlar

Son 10 yılın en güvenilir 18 otomobili açıklandı: Asla yarı yolda bırakmıyorlar

iSeeCars isimli araç karşılaştırma platformu, son 10 yıllık tüm araçları ortalama liste fiyatı, kalan ömür, kalan yıl başına fiyat gibi unsurları analiz ederek son 10 yılın en güvenilir 18 otomobilini açıkladı

Son 10 yılın en güvenilir 18 otomobili açıklandı: Asla yarı yolda bırakmıyorlar - Sayfa 1

​Bir aracın güvenilirliğini değerlendirmek için, ilk olarak düzenli bakım geçmişine sahip olup olmadığını denetlemek mühimdir; Bu, aracın ne kadar iyi korunduğunu gösterir. Aracın şasi ve motor numaralarının ruhsatla uyumlu olması, herhangi bir kanuni problemin olmadığını gösterir.

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Son 10 yılın en güvenilir 18 otomobili açıklandı: Asla yarı yolda bırakmıyorlar - Sayfa 2

Test sürüşü sırasında motor sesi, vites geçişleri, fren tepkisi ve direksiyon hassasiyeti gibi unsurlar dikkatle incelenmelidir. Ayrıca, kaporta üzerinde boya farkları, çizikler veya paslanma gibi işaretler, aracın geçmişte hasar görüp görmediğini gösterebilir.

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Son 10 yılın en güvenilir 18 otomobili açıklandı: Asla yarı yolda bırakmıyorlar - Sayfa 3

Kilometre sayacı, direksiyon ve pedalların aşınma durumu ile karşılaştırılarak kontrol edilmelidir, çünkü düşük kilometreli bir araçta aşırı aşınma, kilometre düşürme ihtimalini akla getirebilir. Son olarak, aracın tramer kaydı ve ekspertiz raporu gibi belgeler, aracın geçmişi hakkında detaylı bilgi sağlayarak güvenilirliğini değerlendirmede yardımcı olur. ​İşte tüm etmenler göz önünde bulundurularak iSeeCars tarafından analiz eden en güvenilir 18 otomobil:

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Son 10 yılın en güvenilir 18 otomobili açıklandı: Asla yarı yolda bırakmıyorlar - Sayfa 4

18. Honda Civic (Kupa) 13.751 dolar 7.3

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