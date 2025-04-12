Son 10 yılın en güvenilir 18 otomobili açıklandı: Asla yarı yolda bırakmıyorlar

Kilometre sayacı, direksiyon ve pedalların aşınma durumu ile karşılaştırılarak kontrol edilmelidir, çünkü düşük kilometreli bir araçta aşırı aşınma, kilometre düşürme ihtimalini akla getirebilir. Son olarak, aracın tramer kaydı ve ekspertiz raporu gibi belgeler, aracın geçmişi hakkında detaylı bilgi sağlayarak güvenilirliğini değerlendirmede yardımcı olur. ​İşte tüm etmenler göz önünde bulundurularak iSeeCars tarafından analiz eden en güvenilir 18 otomobil: