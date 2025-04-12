Son 10 yılın en güvenilir 18 otomobili açıklandı: Asla yarı yolda bırakmıyorlar
iSeeCars isimli araç karşılaştırma platformu, son 10 yıllık tüm araçları ortalama liste fiyatı, kalan ömür, kalan yıl başına fiyat gibi unsurları analiz ederek son 10 yılın en güvenilir 18 otomobilini açıkladı
Bir aracın güvenilirliğini değerlendirmek için, ilk olarak düzenli bakım geçmişine sahip olup olmadığını denetlemek mühimdir; Bu, aracın ne kadar iyi korunduğunu gösterir. Aracın şasi ve motor numaralarının ruhsatla uyumlu olması, herhangi bir kanuni problemin olmadığını gösterir.
Test sürüşü sırasında motor sesi, vites geçişleri, fren tepkisi ve direksiyon hassasiyeti gibi unsurlar dikkatle incelenmelidir. Ayrıca, kaporta üzerinde boya farkları, çizikler veya paslanma gibi işaretler, aracın geçmişte hasar görüp görmediğini gösterebilir.
Kilometre sayacı, direksiyon ve pedalların aşınma durumu ile karşılaştırılarak kontrol edilmelidir, çünkü düşük kilometreli bir araçta aşırı aşınma, kilometre düşürme ihtimalini akla getirebilir. Son olarak, aracın tramer kaydı ve ekspertiz raporu gibi belgeler, aracın geçmişi hakkında detaylı bilgi sağlayarak güvenilirliğini değerlendirmede yardımcı olur. İşte tüm etmenler göz önünde bulundurularak iSeeCars tarafından analiz eden en güvenilir 18 otomobil: