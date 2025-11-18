10 yıl sonra gelen adalet! Aracın kapısı parmağını kopardı, milyon dolarlık davayı kazandı

Yaşanan bu olaya karşılık BMW ise, yaptığı incelemede kapı mekanizmasında kusur bulmadığını ve sorumlu olmadığını savundu; ancak yazılım mühendisi de olan Boateng, bu kapıların yan camlardaki gibi sensörle engel tespiti yapmadığını belirterek dava açmaya karar verdi. Yıllar önce açılan dava ise, sürücü lehine sonuçlandı.