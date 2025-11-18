10 yıl sonra gelen adalet! Aracın kapısı parmağını kopardı, milyon dolarlık davayı kazandı
10 yıl önce yaşanan bir olayda BMW sürücüsü, 2013 model BMW X5’in yumuşak kapanan kapısı nedeniyle başparmağının ucunu kaybetti. Alman otomobil devine açılan davada ise kazanan taraf sürücü oldu.
BWM sahibi bir sürücü, 10 yıl önce beklenmedik bir olayla karşılaştı. Godwin Boateng isinli sürücü; 2013 model BMW X5’in yumuşak kapanan kapısı nedeniyle başparmağının ucunu kaybetti. Olay, daha sonra mahkemeye kadar taşındı.
Boateng, hakkını aramak için mahkemeye başvururken, BMW ile arasında yıllardır süren davada mutlu sona ulaşan taraf sürücü oldu.
Teknoloji medyasından techturco.com’un haberine göre Boateng, aracının kapısı yaklaşık 30 cm açıktayken elini kapı direğine dayadı. Daha sonra kapı kapanırken devreye giren “soft close” mekanizması, parmağının üst kısmını kısmen kopardı.
Yaşanan bu olaya karşılık BMW ise, yaptığı incelemede kapı mekanizmasında kusur bulmadığını ve sorumlu olmadığını savundu; ancak yazılım mühendisi de olan Boateng, bu kapıların yan camlardaki gibi sensörle engel tespiti yapmadığını belirterek dava açmaya karar verdi. Yıllar önce açılan dava ise, sürücü lehine sonuçlandı.