‘En ucuz otomobil’ olarak satılıyordu: Üretimi resmen durdu, yerine gelecek model belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde uygun fiyatlı ulaşımın son kalesi de yıkıldı. Nissan, Aralık 2025 itibarıyla en ekonomik modeli olan Versa'nın üretimine son verdiğini resmi olarak doğruladı. Bu kararla ABD pazarında başlangıç fiyatı 20 bin doların altında olan tek bir yeni araç bile kalmadı. Mitsubishi Mirage'ın ardından Versa'nın da sahneden çekilmesi, düşük bütçeli sıfır araç segmentinin tamamen yok olması anlamına geliyor.