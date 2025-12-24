‘En ucuz otomobil’ olarak satılıyordu: Üretimi resmen durdu, yerine gelecek model belli oldu
Otomobil pazarında son dönemi kabus gibi yaşayan Japon üretici Nissan, en çok satan en ucuz modellerinden birinin üretimini resmen durdurdu.
Uygun fiyata satılan ekonomik otomobillerden biri için daha yolun sonu geldi. Pazarda son zamanda zor günlerden geçen Nissan, Amerika’da “en ucuz otomobil” olarak adlandırılan aracının üretimini resmen durdurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde uygun fiyatlı ulaşımın son kalesi de yıkıldı. Nissan, Aralık 2025 itibarıyla en ekonomik modeli olan Versa'nın üretimine son verdiğini resmi olarak doğruladı. Bu kararla ABD pazarında başlangıç fiyatı 20 bin doların altında olan tek bir yeni araç bile kalmadı. Mitsubishi Mirage'ın ardından Versa'nın da sahneden çekilmesi, düşük bütçeli sıfır araç segmentinin tamamen yok olması anlamına geliyor.
NISSAN VERSA ÜRETİMİ DURDURULDU
Motor1.com’da yer alan habere göre Nissan, yaptığı açıklamada Sentra ve Altima gibi sedan modellerine ve Kicks gibi kompakt SUV segmentindeki güçlü değer sunan modellerine odaklanacağını belirtti. Versa'nın boşluğunu dolduracak "en ucuz Nissan" ünvanı ise 22 bin 910 dolarlık fiyatıyla Kicks Play modeline geçti.