BMW efsanesi tarih oluyor: Üstü açık ikon için yolun sonu göründü!
Alman otomobil devi BMW, ikonik roadster modeli Z4 için defteri kapatıyor. Markanın üstü açılan spor otomobil segmentindeki temsilcisi, üretimine son verilmeden önce "Final Edition" versiyonuyla son kez sahneye çıkıyor. İşte detaylar.
Otomobil pazarında yeni yıl hazırlıkları başlarken, BMW stratejik bir adım atarak ikonik üstü açık modelin üretimini sonlandıracağını açıkladı.
Bu süreçte otomobilseverler için tek bir seçenek sunulacak: Z4 M40i Final Edition. Müşteriler artık motor veya donanım seçimi yapamayacak; tek tercih hakları manuel veya otomatik şanzıman arasında olacak.
Kaputun Altında Veda Senfonisi
Z4 Final Edition, gücünü turboşarjlı 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motordan alıyor. Bu ünite 382 beygir güç ve 500 Nm tork üreterek modele yakışır bir performans sunuyor.
Özel Tasarım Detayları
Veda versiyonu, tasarımda agresif ve koleksiyonluk detaylarla öne çıkıyor
Dış Görünüm: Standart olarak sunulan BMW Individual Frozen Black (mat siyah) boya, parlak siyah ayna kapakları ve Shadowline detaylarla birleşiyor.
Jant ve Frenler: Önde 19, arkada 20 inçlik çift kollu 800M jantlara, kırmızı kaliperli M Sport frenler eşlik ediyor.
İç Mekan: Vernasca deri ve Alcantara kaplı M Sport koltuklar, kırmızı kontrast dikişlerle sportifliği vurguluyor. Kapı eşiklerindeki "Final Edition" yazısı ise modelin özel statüsünü tescilliyor.