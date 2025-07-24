BMW’den yıllar sonra radikal karar! İç mekan baştan aşağı değişiyor; panoramik görüntüyle geliyor
BMW, yıllar sonra radikal bir değişikliğe gidiyor. Yeni BMW X5’in sızdırılan casus görüntüleri, değişen ve baştan aşağı yenilenen iç mekanı gözler önüne seriyor.
Teknoloji geliştikçe, etkisini otomobil sektöründe de görmek mümkün. Artık elektrikli otomobillerle birlikte iç mekanlar da daha faydalı, şık bir görünüm kazanarak karşımıza çıkıyor.
Gelecek yılın planlarını sürdüren BMW, otomobil sektörünün önde gelen markalarından biri. Lüks modellere sahip olan Alman firma, odak noktasını elektrikli ve SUV modellere çevirirken gelecek yıl X5 modeliyle yeni kozunu oynayacak.
Daha önce BMW X5’in çok fazla dış mekan görüntüsü sızdırılmıştı. Ancak şimdi otomobil medyasından carscoops.com, yaklaşan X5’in iç mekan görüntülerine ulaştı ve büyük bir değişimi gözler önüne serdi.