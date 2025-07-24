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  4. BMW’den yıllar sonra radikal karar! İç mekan baştan aşağı değişiyor; panoramik görüntüyle geliyor

BMW’den yıllar sonra radikal karar! İç mekan baştan aşağı değişiyor; panoramik görüntüyle geliyor

BMW, yıllar sonra radikal bir değişikliğe gidiyor. Yeni BMW X5’in sızdırılan casus görüntüleri, değişen ve baştan aşağı yenilenen iç mekanı gözler önüne seriyor.

BMW’den yıllar sonra radikal karar! İç mekan baştan aşağı değişiyor; panoramik görüntüyle geliyor - Sayfa 1

Teknoloji geliştikçe, etkisini otomobil sektöründe de görmek mümkün. Artık elektrikli otomobillerle birlikte iç mekanlar da daha faydalı, şık bir görünüm kazanarak karşımıza çıkıyor.

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BMW’den yıllar sonra radikal karar! İç mekan baştan aşağı değişiyor; panoramik görüntüyle geliyor - Sayfa 2

Gelecek yılın planlarını sürdüren BMW, otomobil sektörünün önde gelen markalarından biri. Lüks modellere sahip olan Alman firma, odak noktasını elektrikli ve SUV modellere çevirirken gelecek yıl X5 modeliyle yeni kozunu oynayacak.

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BMW’den yıllar sonra radikal karar! İç mekan baştan aşağı değişiyor; panoramik görüntüyle geliyor - Sayfa 3

Daha önce BMW X5’in çok fazla dış mekan görüntüsü sızdırılmıştı. Ancak şimdi otomobil medyasından carscoops.com, yaklaşan X5’in iç mekan görüntülerine ulaştı ve büyük bir değişimi gözler önüne serdi.

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BMW’den yıllar sonra radikal karar! İç mekan baştan aşağı değişiyor; panoramik görüntüyle geliyor - Sayfa 4

PANORAMİK İÇ MEKAN YEPYENİ BİR DENEYİM SUNACAK

BMW’nin yeni X5 modeli üzerindeki örtü yavaş yavaş kalkarken, iç mekanın sırları da açığa çıkıyor. Önümüzdeki yıl tanıtılacak 2027 model X5, Panoramic iDrive iç mekan sistemi ile gelecek. 

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