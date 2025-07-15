Çinli markalar durdurulamıyor! Elektrikli otomobil satışlarında lider belli oldu
Elektrikli otomobil satışlarında Çin fırtınası esiyor. Küresel satışlarda en çok araç satılan ülke belli oldu. Trump sonrası Amerika’daki elektrikli araç satışları düşüşte.
Elektrikli ve hibrit otomobillere son birkaç yıldır talep bir hayli yüksek. Özellikle BYD, Chery ve birçok markanın aktif rolü ve gelişmiş teknolojiye sahip modelleri içten yanmalı motorlara sahip olan araçlara ilgiyi bir hayli düşürdü.
Dünyanın en çok üretim yapan elektrikli otomobil markası BYD, Amerika’yı resmen tahtından indirdi. Her geçen gün pazarda Çin rüzgarı eserken, yeni veriler 2025 yılında küresel araç satışlarında büyük bir değişimi gözler önüne seriyor.
Pazar araştırma şirketi Rho Motion’un Salı günü yayımladığı son rapora göre, 2025 yılının Haziran ayında küresel tam elektrikli araç (BEV) ve şarj edilebilir hibrit araç (PHEV) satışları geçen yılın aynı dönemine göre %24 artarak 1,8 milyon adede ulaştı.