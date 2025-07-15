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  4. Çinli markalar durdurulamıyor! Elektrikli otomobil satışlarında lider belli oldu

Çinli markalar durdurulamıyor! Elektrikli otomobil satışlarında lider belli oldu

Elektrikli otomobil satışlarında Çin fırtınası esiyor. Küresel satışlarda en çok araç satılan ülke belli oldu. Trump sonrası Amerika’daki elektrikli araç satışları düşüşte.

Çinli markalar durdurulamıyor! Elektrikli otomobil satışlarında lider belli oldu - Sayfa 1

Elektrikli ve hibrit otomobillere son birkaç yıldır talep bir hayli yüksek. Özellikle BYD, Chery ve birçok markanın aktif rolü ve gelişmiş teknolojiye sahip modelleri içten yanmalı motorlara sahip olan araçlara ilgiyi bir hayli düşürdü.

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Çinli markalar durdurulamıyor! Elektrikli otomobil satışlarında lider belli oldu - Sayfa 2

Dünyanın en çok üretim yapan elektrikli otomobil markası BYD, Amerika’yı resmen tahtından indirdi. Her geçen gün pazarda Çin rüzgarı eserken, yeni veriler 2025 yılında küresel araç satışlarında büyük bir değişimi gözler önüne seriyor.

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Çinli markalar durdurulamıyor! Elektrikli otomobil satışlarında lider belli oldu - Sayfa 3

Pazar araştırma şirketi Rho Motion’un Salı günü yayımladığı son rapora göre, 2025 yılının Haziran ayında küresel tam elektrikli araç (BEV) ve şarj edilebilir hibrit araç (PHEV) satışları geçen yılın aynı dönemine göre %24 artarak 1,8 milyon adede ulaştı.

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Çinli markalar durdurulamıyor! Elektrikli otomobil satışlarında lider belli oldu - Sayfa 4

Bu bilgiler ışığında Çin ve Avrupa, elektrikli dönüşümün küresel ölçekteki en önemli itici güçleri olmaya devam ederken, Kuzey Amerika pazarındaki düşüş dikkat çekti. 

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