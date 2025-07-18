En güvenilen ve hiç güvenilmeyen 10 otomobil markası belli oldu. İlk sıra şaşırttı
Otomobilde güvenilirlik her zaman ön planda tutulan bir faktör. Peki en güvenilir ve güvenilir olmayan otomobiller hangileri? İşte şaşırtan liste…
Otomobil satın alırken güvenlik en önemli faktörlerden biri. Tüketici araba satın alırken bu süreç bazen kabus gibi geçebilir. Zira tasarımını ve teknolojilerini beğendiğiniz bir otomobil, kazalarda çok çabuk darbe alıp perte çıkıyorsa bu durum kafa karışıklığına neden olabilir.
1- MAZDA
Sporcu performansıyla güvenilir mühendisliği birleştiren Mazda, uzman işçiliğe verdiği önemle kendini defalarca kanıtlamış bir marka. Dayanıklılığı ve mekanik sorunlara karşı görece az arızalanmasıyla öne çıkan köklü Japon otomobil üreticisi, Mazda3 ve Mazda6 gibi modelleriyle de başarısını fazlasıyla ispatladı. Bu başarıları da onu uzmanlara göre en güvenilir otomobil markası yapıyor.
2- LEXUS
En güvenilir otomobil markaları arasında Toyota’nın lüks markası olarak öne çıkan Lexus,üst sıralarda yer alıyor. Şık tasarımı, kusursuz işçilik kalitesi ve üst düzey güvenilirliğiyle tanınan Lexus, özellikle yüksek fiyatlı diğer lüks markalarla karşılaştırıldığında sahiplerine yüksek memnuniyet sunuyor.