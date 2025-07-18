En güvenilen ve hiç güvenilmeyen 10 otomobil markası belli oldu. İlk sıra şaşırttı

1- MAZDA

Sporcu performansıyla güvenilir mühendisliği birleştiren Mazda, uzman işçiliğe verdiği önemle kendini defalarca kanıtlamış bir marka. Dayanıklılığı ve mekanik sorunlara karşı görece az arızalanmasıyla öne çıkan köklü Japon otomobil üreticisi, Mazda3 ve Mazda6 gibi modelleriyle de başarısını fazlasıyla ispatladı. Bu başarıları da onu uzmanlara göre en güvenilir otomobil markası yapıyor.