Binalardan ve araçlardan uzak durun: Otomobil devinden kritik uyarı. Apar topar geri çağırdı

Doğa dostu ve elektrikli olan yeni modeller özellikle Çinli firmaların önderliğinde yaygınlaşıyor. Ancak her otomobil gibi elektrikli araçların da bazı riskleri var. Elbette halk arasında bahsedildiği gibi her dakika risk bulunmuyor. Fakat yangın riski elektrikli otomobillerin en tehlikeli problemlerinden biri.