Binalardan ve araçlardan uzak durun: Otomobil devinden kritik uyarı. Apar topar geri çağırdı
Binlerce elektrikli otomobil satan Hyundai, popüler modellerinden biri için uyarıda bulundu. Yangın riski taşıyan popüler elektrikli model için geri çağırma duyurusu yapıldı.
Elektrikli otomobiller son dönemde daha fazla kullanıcıya ulaşırken, içten yanmalı modellerin modası geçiyor.
Doğa dostu ve elektrikli olan yeni modeller özellikle Çinli firmaların önderliğinde yaygınlaşıyor. Ancak her otomobil gibi elektrikli araçların da bazı riskleri var. Elbette halk arasında bahsedildiği gibi her dakika risk bulunmuyor. Fakat yangın riski elektrikli otomobillerin en tehlikeli problemlerinden biri.
Son dönemde elektrikli modellere odaklanan Hyundai, oldukça iddialı modelleriyle karşımıza çıkıyor. Ioniq modelleriyle şık tasarım ve performansı bir araya getiren Koreli firma, her yıl yeni modellerini güncelleyip daha kullanıcı dostu olarak piyasaya sürüyor.