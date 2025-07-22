İngiliz otomobil devinden 1 milyondan ucuza otomobil! Yeni pil teknolojisiyle daha uzun menzil.

Çinli şirketler artık otomobil pazarına hükmetmiş durumda. Özellikle BYD ve Chery küresel satışlarda rakiplerini sollarken, MG markası da kendini göstermeye başladı. Ancak İngiliz firma, söz konusu otomobilinin üretimini de Çinli bir şirkete yaptırıyor.