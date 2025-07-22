İngiliz otomobil devinden 1 milyondan ucuza otomobil! Yeni pil teknolojisiyle daha uzun menzil.
Yarı katı hal pil teknolojisiyle donatılacak bu yeni otomobil, fiyatı, tasarımı ve özellikleriyle çok ses getirecek.
Otomobil pazarındaki kıyasıya rekabet, özellikle lüks markaların önünü bir hayli geçmiş durumda. Elektrikli modellere ilgi her geçen gün artarken, artık akla gelen tüm markalar elektrikli model üreterek geride kalmak istemiyor.
Çinli şirketler artık otomobil pazarına hükmetmiş durumda. Özellikle BYD ve Chery küresel satışlarda rakiplerini sollarken, MG markası da kendini göstermeye başladı. Ancak İngiliz firma, söz konusu otomobilinin üretimini de Çinli bir şirkete yaptırıyor.
MG, halihazırda Türkiye pazarında da bazı modelleriyle rekabet ediyor. Marka elektrikli otomobil alanında ciddi adımlar atarken, yakın zamanda yarı katı hal pil teknolojisine sahip modeliyle piyasanın tozunu alacak. Üstelik ham fiyatı da 1 milyonun altında fiyata sahip olacak.
MG markasının Çinli otomobil üreticisi SAIC tarafından geliştirilen yeni MG4 modeli, yaklaşık 80.000 ila 120.000 yuan (11.000–16.500 $) arasında rekabetçi bir fiyatla satışa çıkacak. Aracın en dikkat çeken özelliği ise QinTao Energy tarafından sağlanan %5 elektrolit içeren yarı katı hal bataryası.