Opel’in yeni elektrikli SUV’si fırtına gibi esecek!’ 0’dan 100’e 5,9 saniyede çıkıyor, şık tasarımlı
SUV ve elektrikli otomobillere yönelen Opel, markanın bugüne kadarki en hızlı Mokka’sını tanıttı. 0’dan 100’e 5,9 saniyede çıkan yeni Mokka, hem SUV hem sportif görünümüyle dikkat çekiyor.
Elektrikli otomobil pazarında artan rekabette tüm firmalar kıyasıya rekabet içerisinde. Dev şirketler bile artık hibrit ve elektrikli model üretimi gerçekleştiriyor. Pazarda trendleri takip eden Opel ise ikonikleşen Mokka modelini tamamen elektrikli ve yeni tasarımıyla piyasaya sürdü.
Stellantis çatısı altında hizmet veren Opel, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF ve yakında tanıtılacak Peugeot 208 GTI gibi modellerine bir de elektrikli Mokka’yı dahil etti.
Opel’in yenilenen GSE alt markasını temsil eden bu elektrikli versiyon, daha keskin hatlara ve performans odaklı güncellemelere sahip.
İngiltere pazarında Vauxhall adıyla satılacak olan en hızlı elektrikli Opel modeli, geçtiğimiz yıl tanıtılan GSE Rally prototipinden ilham alıyor. Her bir detayı ile beğeni toplayan aracın ön ve arka tamponlardaki siyah eklentiler hava girişlerini vurgularken, ızgara ve yan panellerdeki GSE logoları performans karakterini öne çıkarıyor. Ancak en çok dikkat çeken detay, aerodinamik tasarıma sahip 20 inç alaşım jantlar ve sarı renkli büyük fren kaliperleri oluyor.