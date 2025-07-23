Opel’in yeni elektrikli SUV’si fırtına gibi esecek!’ 0’dan 100’e 5,9 saniyede çıkıyor, şık tasarımlı

İngiltere pazarında Vauxhall adıyla satılacak olan en hızlı elektrikli Opel modeli, geçtiğimiz yıl tanıtılan GSE Rally prototipinden ilham alıyor. Her bir detayı ile beğeni toplayan aracın ön ve arka tamponlardaki siyah eklentiler hava girişlerini vurgularken, ızgara ve yan panellerdeki GSE logoları performans karakterini öne çıkarıyor. Ancak en çok dikkat çeken detay, aerodinamik tasarıma sahip 20 inç alaşım jantlar ve sarı renkli büyük fren kaliperleri oluyor.