  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Tesla’dan aileye yeni üye! 6 koltuklu model gün yüzüne çıktı. Müthiş özelliklerle geliyor

Tesla’dan aileye yeni üye! 6 koltuklu model gün yüzüne çıktı. Müthiş özelliklerle geliyor

Çin pazarına özel Model 3+ otomobili üzerine çalışan Tesla’nın, gizemli bir Tesla Model Y L üzerine çalıştığı da ortaya çıktı. Model Y ailesinden bağımsız olarak piyasaya çıkacak bu otomobil, farklı özelliklerle gelecek.

Tesla’dan aileye yeni üye! 6 koltuklu model gün yüzüne çıktı. Müthiş özelliklerle geliyor - Sayfa 1

Otomobil pazarında dünya çapında kan kaybeden Tesla, Elon Musk’ın özellikle siyasete karışmasının ardından büyük bir darbe yedi. Bir dönem dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda olan ABD’li firma, bu unvanı Çinli BYD’ye kaptırdı.

1 | 10
Tesla’dan aileye yeni üye! 6 koltuklu model gün yüzüne çıktı. Müthiş özelliklerle geliyor - Sayfa 2

2025’te de istediği hedeflere ulaşamayan Tesla, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni modellerle taze kan bulmayı amaçlıyor. Marka, geçtiğimiz aylarda Model 3 ailesini Avrupa ve Çin pazarında yenilerken, bu kez odak noktasını yeni Model Y L aracına çevirdi.

2 | 10
Tesla’dan aileye yeni üye! 6 koltuklu model gün yüzüne çıktı. Müthiş özelliklerle geliyor - Sayfa 3

Yurt dışı medyasında çıkan haberlere göre Tesla Model Y L, firmanın mevcut Model Y modelinden farklı olacak. 

3 | 10
Tesla’dan aileye yeni üye! 6 koltuklu model gün yüzüne çıktı. Müthiş özelliklerle geliyor - Sayfa 4

Daha geniş bir iç mekan sunacak bu otomobil, koltuk düzeni ve ve tasarımında diğer modellerden ayrılacak.

4 | 10