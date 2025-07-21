Tesla’dan aileye yeni üye! 6 koltuklu model gün yüzüne çıktı. Müthiş özelliklerle geliyor
Çin pazarına özel Model 3+ otomobili üzerine çalışan Tesla’nın, gizemli bir Tesla Model Y L üzerine çalıştığı da ortaya çıktı. Model Y ailesinden bağımsız olarak piyasaya çıkacak bu otomobil, farklı özelliklerle gelecek.
Otomobil pazarında dünya çapında kan kaybeden Tesla, Elon Musk’ın özellikle siyasete karışmasının ardından büyük bir darbe yedi. Bir dönem dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda olan ABD’li firma, bu unvanı Çinli BYD’ye kaptırdı.
2025’te de istediği hedeflere ulaşamayan Tesla, önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği yeni modellerle taze kan bulmayı amaçlıyor. Marka, geçtiğimiz aylarda Model 3 ailesini Avrupa ve Çin pazarında yenilerken, bu kez odak noktasını yeni Model Y L aracına çevirdi.
Yurt dışı medyasında çıkan haberlere göre Tesla Model Y L, firmanın mevcut Model Y modelinden farklı olacak.