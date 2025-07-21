Tesla’dan aileye yeni üye! 6 koltuklu model gün yüzüne çıktı. Müthiş özelliklerle geliyor

Otomobil pazarında dünya çapında kan kaybeden Tesla, Elon Musk’ın özellikle siyasete karışmasının ardından büyük bir darbe yedi. Bir dönem dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda olan ABD’li firma, bu unvanı Çinli BYD’ye kaptırdı.