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  4. Türkiye’ye gelirse yok satar! Tesla’dan menzil sorununu ortadan kaldıran yeni otomobil. Tam 800 km

Türkiye’ye gelirse yok satar! Tesla’dan menzil sorununu ortadan kaldıran yeni otomobil. Tam 800 km

Markanın simge araçlarından Model 3’ü her yıl güncelleyen Tesla, çok şikayet edilen menzil sorununu nihayet çözüm buldu. Yeni model, bir önceki versiyonundan tam 300 kilometre daha fazla yol gidebilecek.

Türkiye’ye gelirse yok satar! Tesla’dan menzil sorununu ortadan kaldıran yeni otomobil. Tam 800 km - Sayfa 1

Elektrikli otomobil pazarında kan kaybeden Tesla, çareyi menzil artırmakla arıyor. ABD’de her ne kadar satışlarında istediğini alsa da, en büyük pazarlardan biri olan Çin’de Musk’ın otomobil şirketi sıralamada geri düştü.

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Türkiye’ye gelirse yok satar! Tesla’dan menzil sorununu ortadan kaldıran yeni otomobil. Tam 800 km - Sayfa 2

Çinli otomobil devleri artık dünyaya hükmetmeye başlarken, Tesla başta olmak üzere diğer üreticiler bir hayli zora girmiş durumda. Gerek menzil, gerek tasarım ve fiyat politikası olmak üzere gözler çoğunlukla Çinli modellerin üzerinde.

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Türkiye’ye gelirse yok satar! Tesla’dan menzil sorununu ortadan kaldıran yeni otomobil. Tam 800 km - Sayfa 3

Ancak Tesla’nın da dünya markası olduğunu unutmamakta fayda var. Elon Musk nedeniyle satışlarda gerilemeler olsa da, Tesla her yıl yeni modeller piyasaya sürmeye devam ediyor.

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Türkiye’ye gelirse yok satar! Tesla’dan menzil sorununu ortadan kaldıran yeni otomobil. Tam 800 km - Sayfa 4

Özellikle Çin pazarında kaybeden ABD’li otomobil üreticisi, Çinli rakiplerine gözdağı verecek Model 3+ modeliyle karşımıza çıkacak. Yeni modelin en büyük avantajı daha uzun menzile sahip olması olacak.

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