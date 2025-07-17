Türkiye’ye gelirse yok satar! Tesla’dan menzil sorununu ortadan kaldıran yeni otomobil. Tam 800 km
Markanın simge araçlarından Model 3’ü her yıl güncelleyen Tesla, çok şikayet edilen menzil sorununu nihayet çözüm buldu. Yeni model, bir önceki versiyonundan tam 300 kilometre daha fazla yol gidebilecek.
Elektrikli otomobil pazarında kan kaybeden Tesla, çareyi menzil artırmakla arıyor. ABD’de her ne kadar satışlarında istediğini alsa da, en büyük pazarlardan biri olan Çin’de Musk’ın otomobil şirketi sıralamada geri düştü.
Çinli otomobil devleri artık dünyaya hükmetmeye başlarken, Tesla başta olmak üzere diğer üreticiler bir hayli zora girmiş durumda. Gerek menzil, gerek tasarım ve fiyat politikası olmak üzere gözler çoğunlukla Çinli modellerin üzerinde.
Ancak Tesla’nın da dünya markası olduğunu unutmamakta fayda var. Elon Musk nedeniyle satışlarda gerilemeler olsa da, Tesla her yıl yeni modeller piyasaya sürmeye devam ediyor.