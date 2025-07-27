Yavaş gibi görünen 11 hızlı araba! Pikap bile listede. İşte performans canavarı otomobiller
Bazı otomobiller çok sportif gibi görünse de hızlı olmayabilir. Bir de bunun tam tersi durum var. İşte yavaş gibi görünen 11 hızlı otomobil.
Otomobil pazarında çeşit epey fazla. Artık odak noktası elektrikli modellere çevrilse de, milyonlarca kişi halen içten yanmalı motora sahip araçlara biniyor. İki tür araba var. Bunlardan biri hız için üretilirken, diğeri ise kullanışlık için sade üretilen araçlar.
Kullanışlı ve sade olarak tanımlanan bu arabalar, birden fazla yolcu ve yük taşıyabilecek kadar büyük ve hacimli.
Bazı arabalar vardır ki göründüğünden çok farklı çıkabiliyor. Kimi modeller sportif görünürken, hızları yavaşken bazı durumlarda bunun tam tersi durum da var. İşte yavaş gibi görünen 11 hızlı araba.
MERCEDES E63 AMG S STATION WAGON
İlk bakışta belki de herkes bu otomobil mi hızlı diye yorum yapılabilir. Ancak E63 AMG S Station Wagon’un içinde adeta canavar yatıyor. 2021 model E63, beklentileri fazlasıyla karşılıyor ve 600 beygir gücünde. Üstelik 0’dan 100’e sadece 3 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor.