Yavaş gibi görünen 11 hızlı araba! Pikap bile listede. İşte performans canavarı otomobiller

MERCEDES E63 AMG S STATION WAGON

İlk bakışta belki de herkes bu otomobil mi hızlı diye yorum yapılabilir. Ancak E63 AMG S Station Wagon’un içinde adeta canavar yatıyor. 2021 model E63, beklentileri fazlasıyla karşılıyor ve 600 beygir gücünde. Üstelik 0’dan 100’e sadece 3 saniye gibi kısa bir sürede ulaşabiliyor.