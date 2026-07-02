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  4. Son tarih 31 Temmuz. Ödemeyen araç sahiplerinin borcu katlanacak

Son tarih 31 Temmuz. Ödemeyen araç sahiplerinin borcu katlanacak

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren ödeme için artık sona doğru yaklaşılıyor. Milyonlarca araç sahibi için MTV taksitinin ikinci ödemesi geldi. İşte detaylar ve ödenmemesi durumunda yaşanacak senaryolar…

Son tarih 31 Temmuz. Ödemeyen araç sahiplerinin borcu katlanacak - Sayfa 1

Milyonlarca araç sahibinin zorunlu olarak ödediği MTV için ikinci taksit dönemi başladı.

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Son tarih 31 Temmuz. Ödemeyen araç sahiplerinin borcu katlanacak - Sayfa 2

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 31 Temmuz tarihine kadar ödeme yapmayan araç sahiplerinin gecikme faiziyle karşılaşacağını ve fenni muayene yaptıramayacağını açıkladı.

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Son tarih 31 Temmuz. Ödemeyen araç sahiplerinin borcu katlanacak - Sayfa 3

Daha da önemlisi belirlenen süre zarfında ödeme yapmayan araç sahipleri için yasal yaptırımlar devreye alınacak. 

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Son tarih 31 Temmuz. Ödemeyen araç sahiplerinin borcu katlanacak - Sayfa 4

Öyle ki ödenmeyen borçlara aylık gecikme faizi uygulanırken, bunun yanı sıra MTV borcu bulunan taşıtların fenni muayene işlemleri de yasal olarak engellenecek.

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