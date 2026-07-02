Son tarih 31 Temmuz. Ödemeyen araç sahiplerinin borcu katlanacak
Tüm araç sahiplerini ilgilendiren ödeme için artık sona doğru yaklaşılıyor. Milyonlarca araç sahibi için MTV taksitinin ikinci ödemesi geldi. İşte detaylar ve ödenmemesi durumunda yaşanacak senaryolar…
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 31 Temmuz tarihine kadar ödeme yapmayan araç sahiplerinin gecikme faiziyle karşılaşacağını ve fenni muayene yaptıramayacağını açıkladı.
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Daha da önemlisi belirlenen süre zarfında ödeme yapmayan araç sahipleri için yasal yaptırımlar devreye alınacak.
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