Sorunsuzluğun kitabını yazmış 10 otomobil; Hem sanayi hem de yedek parçacıların yolunu unutturuyor
Günümüzde sorunsuz araba sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği liste yenilendi.
Yaz sezonu açıldı ve vatandaşlar araç sahibi olmaya çalışıyor. Piyasalarda haraketlilik başlarken sorunsuzluğuyla bilinen otomobiller dikkati çekiyor.
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Hatta bazı otomobiller ise sadece sorunsuzluğuyla değil düşük yakıt performansıyla da ilgi görüyor.
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SORUNSUZLUĞUN ADRESİ OLAN 10 OTOMOBİL
Yayımladığı faydalı otomobil videolarıyla tanınan @pufi_duf, kendi tecrübelerine dayanarak en sorunsuz 10 otomobili paylaştı.
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