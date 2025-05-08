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  4. Sorunsuzluğun kitabını yazmış 10 otomobil; Hem sanayi hem de yedek parçacıların yolunu unutturuyor

Sorunsuzluğun kitabını yazmış 10 otomobil; Hem sanayi hem de yedek parçacıların yolunu unutturuyor

Günümüzde sorunsuz araba sahibi olmak isteyenlerin yakından takip ettiği liste yenilendi.

Sorunsuzluğun kitabını yazmış 10 otomobil; Hem sanayi hem de yedek parçacıların yolunu unutturuyor - Sayfa 1

Yaz sezonu açıldı ve vatandaşlar araç sahibi olmaya çalışıyor. Piyasalarda haraketlilik başlarken sorunsuzluğuyla bilinen otomobiller dikkati çekiyor.

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Sorunsuzluğun kitabını yazmış 10 otomobil; Hem sanayi hem de yedek parçacıların yolunu unutturuyor - Sayfa 2

Hatta bazı otomobiller ise sadece sorunsuzluğuyla değil düşük yakıt performansıyla da ilgi görüyor.

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Sorunsuzluğun kitabını yazmış 10 otomobil; Hem sanayi hem de yedek parçacıların yolunu unutturuyor - Sayfa 3

SORUNSUZLUĞUN ADRESİ OLAN 10 OTOMOBİL

Yayımladığı faydalı otomobil videolarıyla tanınan @pufi_duf, kendi tecrübelerine dayanarak en sorunsuz 10 otomobili paylaştı.

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Sorunsuzluğun kitabını yazmış 10 otomobil; Hem sanayi hem de yedek parçacıların yolunu unutturuyor - Sayfa 4

Mercedes, Honda, Toyota, Mazda, Citroen gibi birbirinden kaliteli otomobillerin yer aldığı listenin tamamı şu şekilde:

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