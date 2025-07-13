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  4. Süpermarket devi iflasa sürükleniyor ; Konkordato talebinde bulundu! Şubeleri kapanabilir

Süpermarket devi iflasa sürükleniyor ; Konkordato talebinde bulundu! Şubeleri kapanabilir

Zorlu ekonomik koşullarla boğuşan süpermarket devi iflasın eşiğine geldi. Şubelerini henüz kapatmayan market devi konkordato ilan etti.

Süpermarket devi iflasa sürükleniyor ; Konkordato talebinde bulundu! Şubeleri kapanabilir - Sayfa 1

Dünya genelinde tüm ülkeleri etkileyen ekonomik kriz nedeniyle bazı şirketler iflas verirken küçülmeye gidenler de oldu.

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Süpermarket devi iflasa sürükleniyor ; Konkordato talebinde bulundu! Şubeleri kapanabilir - Sayfa 2

Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri söz konusu krizden yoğun etkilendi. Ülkemizde de bazı konkordato ve iflas durumları görüldü.

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Süpermarket devi iflasa sürükleniyor ; Konkordato talebinde bulundu! Şubeleri kapanabilir - Sayfa 3

SÜPERMARKET DEVİ İFLASIN EŞİĞİNE

thestreet.com’daki bilgiye göre iflas başvurusu yapan süpermarket devi ABD merkezli Dollar General oldu.

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Süpermarket devi iflasa sürükleniyor ; Konkordato talebinde bulundu! Şubeleri kapanabilir - Sayfa 4

Ülkenin önde gelen market zincirleri iflasa sürüklendi. Bu durumun temel nedenlerinden biri de tüketicilerin ekonomik kriz nedeniyle harcamalarını kısmış olması.

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