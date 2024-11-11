Sürücüler dikkat! Bu bakımları yaptırın, 500 bin TL'den olmayın
Kış aylarında düzenli bakım yapılmayan araçlarda marka ve modele göre 500 bin liraya kadar masraf riski olduğuna dikkat çeken araç bakım uzmanı Ilgın Doğan, periyodik motor yağı bakımı, antifriz ölçümü ve akü kontrolünün önemini vurgulayarak, basit bakımların büyük masraflardan kurtaracağını ifade etti.
Araç bakım uzmanı Ilgın Doğan, kış aylarında araçların sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için düzenli bakım yapılmasının gerekliliğine dikkat çekti.
Doğan, araçların uzun ömürlü olması ve büyük masrafların önüne geçmek için bazı temel kontrollerin yapılmasının önemini vurguladı.
Araçların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için periyodik olarak motor yağı bakımı, antifriz ölçümü ve akünün kış şartlarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Doğan, bu bakım işlemlerinin sadece aracın sorunsuz çalışmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda oluşabilecek maddi zararları da önlediğini belirtti.