SUV, elektrikli araç, hibrit... İşte tüketici raporlarına göre 2024'ün en çok memnun eden arabaları
Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen tüketici araştırması kapsamında 2024 yılının en çok memnun eden otomobilleri içerisinde SUV, elektrikli, hibrit ya da akaryakıtlı araçlar kendine yer buldu
ABD ve Avrupa'da elektrikli araç üretiminde artış devam ederken üretimin de büyük bir kısmının bu yöne doğru kaydığı resmi verilere göre tespit edildi. Peki üretimin bu yöne kayması elektrikli otomobillerin memnuniyet düzeylerinde bir değişiklik yarattı mı?
ABD merkezli tüketici kuruluşu Consumer Reports, 2024'ün son çeyreğine girilirken oldukça dikkat çekici bir memnuniyet araştırması paylaştı. Bu araştırmada Performans, verimlilik, konfor, güvenlik gibi karşılaştırmalar yapıldı. Araç sahiplerinin yeniden satın alabileceği otomobiller belirlendi.
Elindeki arabayı önümüzdeki sene gelmeden yenilemek veya yeni bir araba sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çeken memnuniyet araştırmasına göre, otomotiv markalarının yıl sonu kampanyalarına da dikkat çekildi. Bu çerçevede Consumer Reports'un araştırmasına göre 2024'ün en memnun olunan 10 otomobil listesi şu şekilde oluştu:
10 - Hyundai Ioniq 6
Memnuniyet oranı: %81