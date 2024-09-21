SUV, elektrikli araç, hibrit... İşte tüketici raporlarına göre 2024'ün en çok memnun eden arabaları

Elindeki arabayı önümüzdeki sene gelmeden yenilemek veya yeni bir araba sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çeken memnuniyet araştırmasına göre, otomotiv markalarının yıl sonu kampanyalarına da dikkat çekildi. Bu çerçevede Consumer Reports'un araştırmasına göre 2024'ün en memnun olunan 10 otomobil listesi şu şekilde oluştu: