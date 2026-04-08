Suzuki'nin iki özel otomobili Türkiye'de: Fiyatları ve özellikleri açıklandı
Türkiye pazarında faaliyet gösteren Suzuki, halihazırda satışlarını yaptığı Vitara’nın özel versiyonlarını satışa çıkardı.
Suzuki'nin sevilen SUV modelleri Vitara ve S-Cross, "Black Edition" takısıyla daha iddialı bir görünüme kavuştu. Türkiye pazarında satışa sunulan bu özel versiyonlar, hem tasarım hem de donanım açısından dikkat çekici detaylar barındırıyor.
Peki, bu modeller kullanıcıya ne vaat ediyor? Suzuki, Vitara ve S-Cross Black Edition ile estetik ve performansı bir araya getirmeyi hedefliyor. Gelin, bu yeni versiyonların detaylarına birlikte bakalım.
TASARIMDA SİYAHIN ASALETİ: BLACK EDITION DETAYLARI
Adından da anlaşılacağı üzere, Black Edition modellerinde siyah renk hakimiyeti göze çarpıyor. Dış tasarımda; siyah jantlar, siyah tavan rayları, siyah kapı kolları ve yan aynalar dikkat çekiyor. Bu dokunuşlar, araçların ikonik hatlarını vurgulayarak daha dinamik ve özgüvenli bir duruş kazandırmış. Suzuki, bu modellerde karizmatik bir görünüm elde etmeyi başarmış gibi görünüyor.
Kabin içine girdiğimizde de siyahın etkisi devam ediyor. Orta konsol ve kapı içlerindeki siyah detaylar, kabine premium bir hava katıyor. Black Edition’a özel döşemeler konforu estetikle buluştururken, koltuklarda, direksiyonda, kapı panellerinde ve vites çevresinde kullanılan turuncu dikiş detayları, iç mekandaki siyah hakimiyetine enerjik ve sportif bir kontrast ekliyor. Ayrıca ısıtmalı ön koltuklar da konforu artıran bir diğer detay olarak öne çıkıyor.