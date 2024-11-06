Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili: Yeni e-Vitara görücüye çıktı! İki farklı versiyonla geliyor
Otomobil pazarında çeşitli modelleriyle rekabet eden Suzuki, geç de olsa ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. Yeni e-Vitara, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle görücüye çıktı.
Elektrikli otomobiller son birkaç yılda yaygınlaşırken, henüz bazı markalar tam elektrikliye geçiş yapmamıştı. Suzuki de bu markalardan biri. Uzun süredir hibrit modelleriyle karşımıza çıkan firma, nihayet ilk tam elektrikli otomobilini görücüye çıkardı. Yeni e-Vitara resmiyet kazandı.
Markanın halihazırda sevilen Vitara modelinin, uzun zamandır iki kapılı üstü açılır bir versiyonu bulunmuyordu. Firma tüketicilerin bu hayalini henüz gerçekleştirmese de, merakla beklenen elektrikli Vitara’yı nihayet tanıttı. Bu arada Vitara adıyla değil de e-Vitara olarak adlandırıldığını da vurgulamakta fayda var.
Dış hatları oldukça düzgün olan, tıknaz, geniş kemerli, çok sayıda kıvrımlı ve şık bir imzaya sahip e-Vitara, her anlamda gözleri üzerine çekiyor.