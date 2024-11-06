Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili: Yeni e-Vitara görücüye çıktı! İki farklı versiyonla geliyor

Markanın halihazırda sevilen Vitara modelinin, uzun zamandır iki kapılı üstü açılır bir versiyonu bulunmuyordu. Firma tüketicilerin bu hayalini henüz gerçekleştirmese de, merakla beklenen elektrikli Vitara’yı nihayet tanıttı. Bu arada Vitara adıyla değil de e-Vitara olarak adlandırıldığını da vurgulamakta fayda var.