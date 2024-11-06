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Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili: Yeni e-Vitara görücüye çıktı! İki farklı versiyonla geliyor

Otomobil pazarında çeşitli modelleriyle rekabet eden Suzuki, geç de olsa ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. Yeni e-Vitara, şık tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle görücüye çıktı.

Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili: Yeni e-Vitara görücüye çıktı! İki farklı versiyonla geliyor - Sayfa 1

Elektrikli otomobiller son birkaç yılda yaygınlaşırken, henüz bazı markalar tam elektrikliye geçiş yapmamıştı. Suzuki de bu markalardan biri. Uzun süredir hibrit modelleriyle karşımıza çıkan firma, nihayet ilk tam elektrikli otomobilini görücüye çıkardı. Yeni e-Vitara resmiyet kazandı.

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Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili: Yeni e-Vitara görücüye çıktı! İki farklı versiyonla geliyor - Sayfa 2

Markanın halihazırda sevilen Vitara modelinin, uzun zamandır iki kapılı üstü açılır bir versiyonu bulunmuyordu. Firma tüketicilerin bu hayalini henüz gerçekleştirmese de, merakla beklenen elektrikli Vitara’yı nihayet tanıttı. Bu arada Vitara adıyla değil de e-Vitara olarak adlandırıldığını da vurgulamakta fayda var.

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Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili: Yeni e-Vitara görücüye çıktı! İki farklı versiyonla geliyor - Sayfa 3

Dış hatları oldukça düzgün olan, tıknaz, geniş kemerli, çok sayıda kıvrımlı ve şık bir imzaya sahip e-Vitara, her anlamda gözleri üzerine çekiyor.

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Suzuki'nin ilk elektrikli otomobili: Yeni e-Vitara görücüye çıktı! İki farklı versiyonla geliyor - Sayfa 4

Yeni e-Vitara, karşımıza iki batarya seçeneği ile çıkıyor; 49kWh, 2WD e-Vitara ve 61kWh, 2WD veya 4WD.   41kWh batarya 106kW motora güç verirken, daha güçlü batarya 128kW (2WD) veya çift motorlu 135kW çıkışla sunuluyor. Bu 4WD versiyonu da bir 'Trail' modu ile birlikte geliyor.

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