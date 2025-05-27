  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Takım elbiseli bir yarış arabası! Fransız spor otomobil üreticisi ilk elektrikli SUV’unu tanıttı

Takım elbiseli bir yarış arabası! Fransız spor otomobil üreticisi ilk elektrikli SUV’unu tanıttı

Tesla'ya rakip olacak yeni EV, şirketin Dieppe'deki merkezinde tanıtıldı. Patronlar, araç ile ilgili ‘takım elbiseli bir yarış arabası’ yorumlarını yaparken 'olağanüstü bir sürüş deneyimi' sağlayacağını dikkat çekiyor.

Takım elbiseli bir yarış arabası! Fransız spor otomobil üreticisi ilk elektrikli SUV’unu tanıttı - Sayfa 1

Fransız performans otomobili üreticisi ilk elektrikli SUV'unu tanıttı. Tesla'nın yeni rakibi Alpine A390, şirketin kıyı kasabası Dieppe'deki merkezinde büyük bir etkinlikle tanıtıldı.

1 | 11
Takım elbiseli bir yarış arabası! Fransız spor otomobil üreticisi ilk elektrikli SUV’unu tanıttı - Sayfa 2

'Takım elbise giymiş bir yarış arabası'

 Şirketin üst düzey yöneticileri yeni SUV’u 'takım elbise giymiş bir yarış arabası' olarak tanımladı ve 'olağanüstü bir sürüş deneyimi' vadettiğini dikkat çekti.

2 | 11
Takım elbiseli bir yarış arabası! Fransız spor otomobil üreticisi ilk elektrikli SUV’unu tanıttı - Sayfa 3

Standart 400 beygir gücündeki A390 GT, 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor ve azami hızı 200 km/s, menzili ise 550 km/s.

3 | 11
Takım elbiseli bir yarış arabası! Fransız spor otomobil üreticisi ilk elektrikli SUV’unu tanıttı - Sayfa 4

Bir Porsche Macan EV'den daha hızlı

Ancak daha güçlü 470 beygir gücündeki bir GTS, 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşabiliyor. Bu, bir Porsche Macan EV'den 0,1 saniye daha hızlı. Ayrıca 213 km/s azami hıza ve 528 km'ye kadar menzile sahip.

4 | 11