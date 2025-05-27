Takım elbiseli bir yarış arabası! Fransız spor otomobil üreticisi ilk elektrikli SUV’unu tanıttı
Tesla'ya rakip olacak yeni EV, şirketin Dieppe'deki merkezinde tanıtıldı. Patronlar, araç ile ilgili ‘takım elbiseli bir yarış arabası’ yorumlarını yaparken 'olağanüstü bir sürüş deneyimi' sağlayacağını dikkat çekiyor.
Fransız performans otomobili üreticisi ilk elektrikli SUV'unu tanıttı. Tesla'nın yeni rakibi Alpine A390, şirketin kıyı kasabası Dieppe'deki merkezinde büyük bir etkinlikle tanıtıldı.
'Takım elbise giymiş bir yarış arabası'
Şirketin üst düzey yöneticileri yeni SUV’u 'takım elbise giymiş bir yarış arabası' olarak tanımladı ve 'olağanüstü bir sürüş deneyimi' vadettiğini dikkat çekti.
Standart 400 beygir gücündeki A390 GT, 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor ve azami hızı 200 km/s, menzili ise 550 km/s.