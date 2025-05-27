Takım elbiseli bir yarış arabası! Fransız spor otomobil üreticisi ilk elektrikli SUV’unu tanıttı

Bir Porsche Macan EV'den daha hızlı

Ancak daha güçlü 470 beygir gücündeki bir GTS, 0'dan 100 km/s hıza 3,9 saniyede ulaşabiliyor. Bu, bir Porsche Macan EV'den 0,1 saniye daha hızlı. Ayrıca 213 km/s azami hıza ve 528 km'ye kadar menzile sahip.