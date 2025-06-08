Tarih olmuş 11 otomobil markası * Aralarında 2 tane de Türk bulunuyor.
Bir döneme damga vuran fakat tarihin tozlu raflarında yerini alan 11 otomobil, ‘Acaba şimdi olsalar nasıl olur?’ sorusunu akıllara getiriyor.
Otomobil tutkunları için marka her şeydir. Öyle ki tarihe damga vurmuş fakat silinip gitmiş çok sayıda otomobil markası da bulunuyor.
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Aralarında Türk damgalı markaların da yer aldığı 11 araçlık liste adeta görenleri geçmiş yıllara götürüyor.
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TARİHTEN SİLİNEN 11 OTOMOBİL MARKASI
İşte tarihten silinmiş 11 markanın autopedya tarafından derlenen o listesi:
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