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  4. Tarih olmuş 11 otomobil markası * Aralarında 2 tane de Türk bulunuyor.

Tarih olmuş 11 otomobil markası * Aralarında 2 tane de Türk bulunuyor.

Bir döneme damga vuran fakat tarihin tozlu raflarında yerini alan 11 otomobil, ‘Acaba şimdi olsalar nasıl olur?’ sorusunu akıllara getiriyor.

Tarih olmuş 11 otomobil markası * Aralarında 2 tane de Türk bulunuyor. - Sayfa 1

Otomobil tutkunları için marka her şeydir. Öyle ki tarihe damga vurmuş fakat silinip gitmiş çok sayıda otomobil markası da bulunuyor.

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Tarih olmuş 11 otomobil markası * Aralarında 2 tane de Türk bulunuyor. - Sayfa 2

Aralarında Türk damgalı markaların da yer aldığı 11 araçlık liste adeta görenleri geçmiş yıllara götürüyor.

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Tarih olmuş 11 otomobil markası * Aralarında 2 tane de Türk bulunuyor. - Sayfa 3

TARİHTEN SİLİNEN 11 OTOMOBİL MARKASI

İşte tarihten silinmiş 11 markanın autopedya tarafından derlenen o listesi:

 

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Tarih olmuş 11 otomobil markası * Aralarında 2 tane de Türk bulunuyor. - Sayfa 4

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