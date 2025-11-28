  1. Ekonomim
  4. Taşıt kredisi faiz oranları yükseldi mi? 300 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?

Otomobil alacaklar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranı geçen hafta yüzde 3,02 iken, bu hafta yüzde 3,10 seviyesine çıktı. Peki en uygun taşıt kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Otomobil alacaklar bankaların kredi faiz oranlarını merak edip araştırıyor.

Peki taşıt kredisi faiz oranlarında son durum ne?

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANINDA YÜKSELİŞ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığında geçen hafta yüzde 3,02 olan en düşük faiz oranının bu hafta yüzde 3,10’a yükseldiği görülüyor.

EN UYGUN TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Bankalarca sunulan en uygun taşıt kredisi faiz oranları şöyle:

Albaraka: %3,10
Kuveyt Türk: %3,10
Türkiye Finans: %3,13
Vakıf Katılım: %3,15
Garanti BBVA: %3,15
Akbank: %3,19

