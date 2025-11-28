Taşıt kredisi faiz oranları yükseldi mi? 300 bin TL’nin geri ödemesi ne kadar?
Otomobil alacaklar bankaların kredi faiz oranlarını merak ediyor. Bankalarca sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranı geçen hafta yüzde 3,02 iken, bu hafta yüzde 3,10 seviyesine çıktı. Peki en uygun taşıt kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 300 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANINDA YÜKSELİŞ
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan taşıt kredisi faiz oranlarına bakıldığında geçen hafta yüzde 3,02 olan en düşük faiz oranının bu hafta yüzde 3,10’a yükseldiği görülüyor.
3 | 5