Taşıt kredisi faizi düştü: İşte 250 bin TL'nin 12, 24, 36,48 ay vadede aylık ve toplam geri ödemesi

250 BİN TL KREDİNİN 12 AY VADEDE AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 12 ay vadede en uygun taşıt kredisi, ING Bank tarafından %3,74 oranla sunuluyor.

Buna göre 250 bin TL kredinin

* Aylık taksiti 27 bin 987 TL oluyor.

* Toplam geri ödeme 337 bin 422 TL oluyor.

* Faiz yükü ise yüzde 35 olarak gerçekleşiyor.