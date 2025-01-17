Taşıt kredisi faizi düştü: İşte 250 bin TL'nin 12, 24, 36,48 ay vadede aylık ve toplam geri ödemesi
Faiz oranlarındaki düşüş taşıt kredilerinde de kendini gösterdi. 250 bin TL'lik taşıt kredisi için en uygun faiz oranını hangi banka veriyor? 250 bin TL'nin 12, 24, 36 ve 48 ay vadede aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
TCMB’den geçen ay gelen ilk faiz indiriminin ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da düşüşler başladı. Gelecek hafta da TCMB’den politika faizinde yeni bir indirim bekleniyor.
Otomobil hayali kuranlar “en ucuz, en uygun, en düşük otomobil kredisi” sorularının cevaplarını arıyor. Taşıt kredisinde vadeye göre farklı oranlar çıkıyor.
Peki 250 bin TL'nin 12, 24, 36 ve 48 ay vadede aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? Faiz oranları ne?
250 BİN TL KREDİNİN 12 AY VADEDE AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 12 ay vadede en uygun taşıt kredisi, ING Bank tarafından %3,74 oranla sunuluyor.
Buna göre 250 bin TL kredinin
* Aylık taksiti 27 bin 987 TL oluyor.
* Toplam geri ödeme 337 bin 422 TL oluyor.
* Faiz yükü ise yüzde 35 olarak gerçekleşiyor.