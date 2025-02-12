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Taşıt kredisi faizlerinde son durum: 200 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Otomobil almak isteyenler en uygun faiz oranlı taşıt kredilerini merak ediyor. Peki en düşük taşıt kredisini hangi bankalar veriyor? 12, 24, 36 ve 48 ay için ödeme tablosu nasıl? Taşıt kredilerinde son durum ne? İşte detaylar...

Taşıt kredisi faizlerinde son durum: 200 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Bu yıl ocak ayında 2 trilyon 62 milyar liraya ulaşan toplam tüketici kredilerinin yüzde 3,45’i taşıt kredilerinden oluştu.

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Taşıt kredisi faizlerinde son durum: 200 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Taşıt kredilerinin toplam büyüklüğü geçen ay 71,21 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılının son haftasında ise taşıt kredi hacmi 75,56 milyar TL olmuştu.

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Taşıt kredisi faizlerinde son durum: 200 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

SATIŞLAR DA GERİLEMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan bu rakamlar, yılın ilk ayında taşıt kredi hacminin de gerilediğini ortaya koydu.

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Taşıt kredisi faizlerinde son durum: 200 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

Kredilerde yaşanan bu gerileme otomobil satışlarında da kendini gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre otomobil satışları ocakta yüzde 12,6 azaldı ve 55 bin 944 olarak gerçekleşti.

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