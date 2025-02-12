Taşıt kredisi faizlerinde son durum: 200 bin TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Otomobil almak isteyenler en uygun faiz oranlı taşıt kredilerini merak ediyor. Peki en düşük taşıt kredisini hangi bankalar veriyor? 12, 24, 36 ve 48 ay için ödeme tablosu nasıl? Taşıt kredilerinde son durum ne? İşte detaylar...
Bu yıl ocak ayında 2 trilyon 62 milyar liraya ulaşan toplam tüketici kredilerinin yüzde 3,45’i taşıt kredilerinden oluştu.
Taşıt kredilerinin toplam büyüklüğü geçen ay 71,21 milyar TL olarak gerçekleşti. 2024 yılının son haftasında ise taşıt kredi hacmi 75,56 milyar TL olmuştu.
SATIŞLAR DA GERİLEMİŞTİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan bu rakamlar, yılın ilk ayında taşıt kredi hacminin de gerilediğini ortaya koydu.