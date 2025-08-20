Taşıt kredisi faizlerinde son durum ne? Banka banka 400 bin TL'nin geri ödeme tablosu...
Araç almak isteyenler bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Merkez Bankası'nın son faiz indiriminin ardından taşıt kredisi faiz oranlarında son tablo netleşti.
Peki bankalardaki taşıt kredisii faiz oranlarında son durum ne? İşte Cnbc-e'de yer alan habere göre banka banka faiz oranları ve 400 bin TL'nin geri ödeme tablosu...
Albaraka Türk
Taşıt Kredisi: 400 bin TL
Faiz Oranı: 2,99%
Vade Sayısı: 36 Ay
Aylık Taksit: 20 bin 824 TL
Toplam Ödeme: 749 bin 716 TL
Kuveyt Türk
Taşıt Kredisi: 400 bin TL
Faiz Oranı: 2,98%
Vade Sayısı: 36 Ay
Aylık Taksit: 20 bin 787 TL
Toplam Ödeme: 750 bin 636 TL