Taşıt kredisinde faiz oranları ne? 350 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

TAŞIT KREDİSİ FAİZİNDE YENİ İNDİRİM OLUR MU?

Söz konusu beklentilerin gerçekleşmesi halinde bütün kredilerde olduğu gibi taşıt kredilerinde de yeni indirimler bekleniyor. Faiz indirimleri için dikkatler enflasyona çevrilirken, TCMB tarafından her ay gerçekleşen piyasa katılımcıları anketinin bu ayki sonuçlarına göre, TÜFE’nin ağustosta %1,7 olması bekleniyor. Bu şekilde gelecek bir oranın, faiz indirimi için gerekli alanı açabileceği öngörülüyor.