Taşıt kredisinde faiz oranları ne? 350 bin TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Bu hafta taşıt kredisi faiz oranlarında değişiklik oldu mu? En düşük taşıt kredisi faiz oranı ne? 12, 24 ve 36 ay vadede en ucuz taşıt kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 350 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte tüm detaylar...
Piyasalarda gelecek dönemde seri faiz indirimi beklentileri devam ederken, araba almak isteyenler taşıt kredisi faiz oranlarını merak ediyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bu hafta bankalarca sunulan taşıt kredisi oranlarında herhangi bir değişiklik yaşanmazken, en düşük oran bütün vadelerde yüzde 2,98 olarak öne çıkıyor.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, yıl sonuna kadar politika faizinde yüzde 35’e kadar düşüş yaşanabileceğini öngörmüş, İTO Başkanı Şekib Avdagiç 1000 puanlık indirim beklentisini dile getirmişti.
TAŞIT KREDİSİ FAİZİNDE YENİ İNDİRİM OLUR MU?
Söz konusu beklentilerin gerçekleşmesi halinde bütün kredilerde olduğu gibi taşıt kredilerinde de yeni indirimler bekleniyor. Faiz indirimleri için dikkatler enflasyona çevrilirken, TCMB tarafından her ay gerçekleşen piyasa katılımcıları anketinin bu ayki sonuçlarına göre, TÜFE’nin ağustosta %1,7 olması bekleniyor. Bu şekilde gelecek bir oranın, faiz indirimi için gerekli alanı açabileceği öngörülüyor.