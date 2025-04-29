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Tatilcileri yarı yolda bırakmıyor! En geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobiller belli oldu.

Cars.com editörleri, yapılan ölçümlerle birlikte en geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobilleri açıkladı. Tatil ve ticaret yapanları yarı yolda bırakmayan modeller!

Tatilcileri yarı yolda bırakmıyor! En geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobiller belli oldu. - Sayfa 1

Sedan otomobiller SUV otomobillere kıyasla daha küçük depolama hacmine sahip. Bu, kimi zaman bazı modellerde yetersiz kalırken kimi zaman da fazlasıyla yetiyor. 

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Tatilcileri yarı yolda bırakmıyor! En geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobiller belli oldu. - Sayfa 2

Yeni nesil modellerde üreticiler artık bagaj hacimlerine de önem veriyor.

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Tatilcileri yarı yolda bırakmıyor! En geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobiller belli oldu. - Sayfa 3

Bagaj hacmi, gerek tatilciler gerek ticaret yapan kişiler için oldukça önemli. Zira tatile gidecek bir ailenin birçok bavulu olacağı için bagajın geniş olması gerekiyor. 

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Tatilcileri yarı yolda bırakmıyor! En geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobiller belli oldu. - Sayfa 4

Bu noktada ise bazı araçlar kullanıcı dostu. Cars.com, en iyi bagaj hacmine sahip sedan otomobilleri açıkladı. İşte merak edilen o liste!

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