Tatilcileri yarı yolda bırakmıyor! En geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobiller belli oldu.
Cars.com editörleri, yapılan ölçümlerle birlikte en geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobilleri açıkladı. Tatil ve ticaret yapanları yarı yolda bırakmayan modeller!
Sedan otomobiller SUV otomobillere kıyasla daha küçük depolama hacmine sahip. Bu, kimi zaman bazı modellerde yetersiz kalırken kimi zaman da fazlasıyla yetiyor.
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Bagaj hacmi, gerek tatilciler gerek ticaret yapan kişiler için oldukça önemli. Zira tatile gidecek bir ailenin birçok bavulu olacağı için bagajın geniş olması gerekiyor.
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