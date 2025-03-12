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  4. TCMB'nin faiz indirimi sonrası taşıt kredileri düştü mü? İşte 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu...

TCMB'nin faiz indirimi sonrası taşıt kredileri düştü mü? İşte 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu...

Geçen hafta en düşük yüzde 3,00 seviyesinde bulunan 36 ve 48 ay vadeli taşıt kredisi oranları bu hafta değişmedi. TCMB’nin son faiz indirim kararının ardından bankalarda çalışmaların sürdüğü belirtilirken; sınırlı da olsa faiz indiriminin kredilere yansıyabileceği düşünülüyor. Peki 200 bin TL taşıt kredisinin 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? En düşük oranlı taşıt kredisi faiz oranı hangi bankada? İşte tüm detaylar...

TCMB'nin faiz indirimi sonrası taşıt kredileri düştü mü? İşte 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu... - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın geçen hafta faiz indirimlerine devam etmesi ve politika faizini yüzde 42,50’ye çekmesinin ardından otomobil almak isteyenler “en düşük taşıt kredisini hangi banka veriyor?” aramalarını hızlandırdı.

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TCMB'nin faiz indirimi sonrası taşıt kredileri düştü mü? İşte 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu... - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan taşıt kredisi oranlarına bakıldığında bu hafta yeni bir indirimin gelmediği görüldü. Geçen hafta 36 ve 46 ay vadede yüzde 3,00 seviyesinde bulunan en düşük taşıt kredisi faiz oranı, bu hafta da aynı seviyede kaldı.

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TCMB'nin faiz indirimi sonrası taşıt kredileri düştü mü? İşte 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu... - Sayfa 3

11 Mart 2025 itibarıyla 200 bin TL taşıt kredisi için vadeye göre geri ödeme tabloları şöyle:

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TCMB'nin faiz indirimi sonrası taşıt kredileri düştü mü? İşte 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu... - Sayfa 4

200 BİN TL KREDİNİN 12 AY VADELİ AYLIK VE TOPLAM GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

- En düşük faiz oranı: %3,10

- Banka: Kuveyt Türk (Taşıt Kredisi)

- Aylık taksit: 21 bin 347 TL

- Toplam geri ödeme: 257 bin 320 TL

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