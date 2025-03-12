TCMB'nin faiz indirimi sonrası taşıt kredileri düştü mü? İşte 200 bin TL’nin geri ödeme tablosu...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan taşıt kredisi oranlarına bakıldığında bu hafta yeni bir indirimin gelmediği görüldü. Geçen hafta 36 ve 46 ay vadede yüzde 3,00 seviyesinde bulunan en düşük taşıt kredisi faiz oranı, bu hafta da aynı seviyede kaldı.