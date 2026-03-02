Tek depoyla 1000 km: Volkswagen 300 km benzinsiz de gidebilen otomobilini tanıttı
Alman otomobil devi Volkswagen, ezber bozan yeni otomobilini tanıttı. Tek depoyla 1000 km menzile kadar ulaşabiliyor, benzin derdini ortadan kaldırıyor.
Elektrikli otomobile yönelen Volkswagen, 2026’da çok ses getirecek 4x4 SUV geliştirdi. Menzil sorununa odaklanan bu otomobil, alıcısını asla pişman etmeyecek. İşte tüm özellikleri ve merak edilenler…
Avrupa otomobil pazarı tamamen elektrikli araçlara odaklanmışken, Volkswagen sürpriz bir hamleyle ID.ERA modelini tanıttı.
Ne tam elektrikli ne de klasik bir hibrit olan bu dev SUV, sunduğu menzil teknolojisiyle şarj istasyonu bağımlılığını ortadan kaldırıyor.