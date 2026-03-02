  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Tek depoyla 1000 km: Volkswagen 300 km benzinsiz de gidebilen otomobilini tanıttı

Tek depoyla 1000 km: Volkswagen 300 km benzinsiz de gidebilen otomobilini tanıttı

Alman otomobil devi Volkswagen, ezber bozan yeni otomobilini tanıttı. Tek depoyla 1000 km menzile kadar ulaşabiliyor, benzin derdini ortadan kaldırıyor.

Tek depoyla 1000 km: Volkswagen 300 km benzinsiz de gidebilen otomobilini tanıttı - Sayfa 1

Elektrikli otomobile yönelen Volkswagen, 2026’da çok ses getirecek 4x4 SUV geliştirdi. Menzil sorununa odaklanan bu otomobil, alıcısını asla pişman etmeyecek. İşte tüm özellikleri ve merak edilenler…

1 | 11
Tek depoyla 1000 km: Volkswagen 300 km benzinsiz de gidebilen otomobilini tanıttı - Sayfa 2

Avrupa otomobil pazarı tamamen elektrikli araçlara odaklanmışken, Volkswagen sürpriz bir hamleyle ID.ERA modelini tanıttı.

2 | 11
Tek depoyla 1000 km: Volkswagen 300 km benzinsiz de gidebilen otomobilini tanıttı - Sayfa 3

Ne tam elektrikli ne de klasik bir hibrit olan bu dev SUV, sunduğu menzil teknolojisiyle şarj istasyonu bağımlılığını ortadan kaldırıyor.

3 | 11
Tek depoyla 1000 km: Volkswagen 300 km benzinsiz de gidebilen otomobilini tanıttı - Sayfa 4

HEM ELEKTRİKLİ HEM MENZİL ARTIRICI

Volkswagen ID.ERA, "menzil artırıcı" (Range Extender) adı verilen özel bir sistemle çalışıyor. Bu SUV, şehir içi ve kısa mesafeli yolculuklarda tamamen elektrikli modda 300 kilometre yol yapıyor.

4 | 11