Tek şarjla 400 km menzil! Nissan ve Renault imzalı yeni “Micra” görücüye çıktı; tamamen elektrikli
Nissan ve Renault imzalı, tamamen elektrikli ve yenilenen Nissan Micra görücüye çıktı. Üretimi Fransa’da gerçekleşecek otomobil, Avrupa’da sahipleriyle buluşacak.
Otomobil sektöründe zor günler geçiren Nissan, pazarda kalabilmek için farklı stratejiler deniyor. Günümüz trendi olan elektrikli otomobillere yönelen marka, Micra modelinin yenilenen versiyonu ile bir kez daha karşımıza çıktı.
Japon şirketin sevilen modellerinden Micra’nın yeni versiyonu, artık tamamen elektrikli motor seçeneği sunacak.
Öte yandan bu araç için Nissan’ın yanı sıra, Renault’un da önemli bir rolü var. Öyle ki Renault 5 E-Tech Electric'in yenilenmiş versiyonu da olan bu araç, aynı fabrikada üretilecek.