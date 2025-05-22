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  4. Tek şarjla 400 km menzil! Nissan ve Renault imzalı yeni “Micra” görücüye çıktı; tamamen elektrikli

Tek şarjla 400 km menzil! Nissan ve Renault imzalı yeni “Micra” görücüye çıktı; tamamen elektrikli

Nissan ve Renault imzalı, tamamen elektrikli ve yenilenen Nissan Micra görücüye çıktı. Üretimi Fransa’da gerçekleşecek otomobil, Avrupa’da sahipleriyle buluşacak.

Tek şarjla 400 km menzil! Nissan ve Renault imzalı yeni “Micra” görücüye çıktı; tamamen elektrikli - Sayfa 1

Otomobil sektöründe zor günler geçiren Nissan, pazarda kalabilmek için farklı stratejiler deniyor. Günümüz trendi olan elektrikli otomobillere yönelen marka, Micra modelinin yenilenen versiyonu ile bir kez daha karşımıza çıktı.

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Tek şarjla 400 km menzil! Nissan ve Renault imzalı yeni “Micra” görücüye çıktı; tamamen elektrikli - Sayfa 2

Japon şirketin sevilen modellerinden Micra’nın yeni versiyonu, artık tamamen elektrikli motor seçeneği sunacak. 

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Tek şarjla 400 km menzil! Nissan ve Renault imzalı yeni “Micra” görücüye çıktı; tamamen elektrikli - Sayfa 3

Öte yandan bu araç için Nissan’ın yanı sıra, Renault’un da önemli bir rolü var.  Öyle ki Renault 5 E-Tech Electric'in yenilenmiş versiyonu da olan bu araç, aynı fabrikada üretilecek. 

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Tek şarjla 400 km menzil! Nissan ve Renault imzalı yeni “Micra” görücüye çıktı; tamamen elektrikli - Sayfa 4

Renault’un CMF-BEV platformu üzerine inşa edilen yeni Nissan Micra, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Efsane modelin modern yorumunda, Micra’nın hafızalara kazınan ikonik çizgilerine selam duran detaylar göze çarpıyor.

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