Tek şarjla 619 km yol gidiyor! Hyundai, 7 koltuklu yeni canavarını görücüye çıkardı

PIXEL LED FARLAR



Şık tasarımıyla da adından söz ettirecek Ioniq 9, ön tarafında büyük bir kısmı kaplayan, PIXEL LED farlar ile donatıldı. Ayrıca arka bagaj kapağında da yine aynı ışıklandırma kullanılıyor.



Öte yandan ön tarafta retro tema tasarımı sürdürülürken, ileri seviye otonom sürüş için gerekli tüm sensör ve kameraların yer aldığı büyük siyah bir ön yüz bulunuyor.