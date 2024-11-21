Tek şarjla 619 km yol gidiyor! Hyundai, 7 koltuklu yeni canavarını görücüye çıkardı
Elektrikli otomobil üretiminde hız kazanan Hyundai, sevilen Ioniq ailesine 7 koltuklu model ekledi. Tek şarjla 619 kilometre yol giden Ioniq 9, SUV segmentinde iddialı özellikleriyle rekabet edecek.
21 Kasım, Ekonomim.com İçten yanmalı motorlar yerini yavaş yavaş elektrikli versiyonlara bırakmaya başladı. Volkswagen, Mercedes-Benz, Kia ve daha birçok marka elektrikli otomobil pazarında kozlarını paylaşıyor.
Hyundai ise, son birkaç yıldır Ioniq ailesiyle rekabet ediyor. Otomobil devi özellikle SUV segmentinde iyi bir pazar yerine sahipken, aileye 7 koltuklu yeni bir model daha ekledi.
PIXEL LED FARLAR
Şık tasarımıyla da adından söz ettirecek Ioniq 9, ön tarafında büyük bir kısmı kaplayan, PIXEL LED farlar ile donatıldı. Ayrıca arka bagaj kapağında da yine aynı ışıklandırma kullanılıyor.
Öte yandan ön tarafta retro tema tasarımı sürdürülürken, ileri seviye otonom sürüş için gerekli tüm sensör ve kameraların yer aldığı büyük siyah bir ön yüz bulunuyor.