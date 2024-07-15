Teklif Meclis'te: Bazı otomobillere ÖTV indirimi geliyor! İşte indirim beklenen modeller

Emre Özpeynirci'nin haberine göre Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR, bu teşvikten yararlanamayacak. Özpeynirci, ‘’Diğer yerli modeller için 2 yıldır matrah güncellemesi yapılmamışken, sadece ithal markaların teşvik edilmesi ilginç” diyerek ÖTV indiriminden yararlanacak modelleri sıraladı.