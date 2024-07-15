Teklif Meclis'te: Bazı otomobillere ÖTV indirimi geliyor! İşte indirim beklenen modeller
TBMM Başkanlığı'na sunulan ve ÖTV indirimini içeren teklife göre şarj edilebilir hibrit otomobillere özel ÖTV oranları belli oldu. Bazı modellerde ÖTV'nin yüzde 80'den yüzde 30'a düşmesi bekleniyor. İşte indirim beklenen modeller...
TBMM Başkanlığı'na sunulan ve ÖTV indirimini içeren teklife göre şarj edilebilir hibrit otomobillere özel ÖTV indirimi bekleniyor...
Kanun teklifi kabul edilirse Plug-in Hybrid otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 30’a kadar düşecek.
Emre Özpeynirci'nin haberine göre Türkiye’de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit model olan Toyota C-HR, bu teşvikten yararlanamayacak. Özpeynirci, ‘’Diğer yerli modeller için 2 yıldır matrah güncellemesi yapılmamışken, sadece ithal markaların teşvik edilmesi ilginç” diyerek ÖTV indiriminden yararlanacak modelleri sıraladı.
HANGİ OTOMOBİLLERDE İNDİRİM OLACAK?
Buna göre, ÖTV'si yüzde 80'den yüzde 30'a düşecek tek model BYD Seal U DM-I.