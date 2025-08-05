Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu! Zirve yarışı çetinleşiyor
Togg, Tesla, Renault, Citroen, Kia, BYD, Zeekr gibi çok sayıda markanın yer aldığı elektrikli otomobil kategorisindeki Temmuz ayı satışları belli oldu.
Siparişleri açıldığı gün sıfırlanan milyonlarca kişinin tercih ettiği elektrikli otomobil devi Tesla’nın başlattığı sektör gittikçe gelişiyor.
İnsanlar artık elektrikli otomobillere daha fazla güven duymaya başladı. Artık bu tür teknolojiye sahip araçlar daha çok tercih edilir oldu.
TEMMUZ AYINDA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI
Yerli ve milli olduğu için tercih edilen Togg, dünyanın ilk doğuştan elektriklisi Tesla ile kıyasıya bir yarışa girdi.