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  4. Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu! Zirve yarışı çetinleşiyor

Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu! Zirve yarışı çetinleşiyor

Togg, Tesla, Renault, Citroen, Kia, BYD, Zeekr gibi çok sayıda markanın yer aldığı elektrikli otomobil kategorisindeki Temmuz ayı satışları belli oldu.

Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu! Zirve yarışı çetinleşiyor - Sayfa 1

Siparişleri açıldığı gün sıfırlanan milyonlarca kişinin tercih ettiği elektrikli otomobil devi Tesla’nın başlattığı sektör gittikçe gelişiyor.

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Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu! Zirve yarışı çetinleşiyor - Sayfa 2

İnsanlar artık elektrikli otomobillere daha fazla güven duymaya başladı. Artık bu tür teknolojiye sahip araçlar daha çok tercih edilir oldu.

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Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu! Zirve yarışı çetinleşiyor - Sayfa 3

TEMMUZ AYINDA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Yerli ve milli olduğu için tercih edilen Togg, dünyanın ilk doğuştan elektriklisi Tesla ile kıyasıya bir yarışa girdi.

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Temmuz ayında en çok satılan elektrikli otomobil oldu! Zirve yarışı çetinleşiyor - Sayfa 4

Başlattığı kampanya ile Citroen’in de rakiplerini sıkı takibe aldığı satış rakamları belli oldu. donanimhaber.com’da derlenen verilere göre Temmuz ayında en çok tercih edilen araçlar şöyle:

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