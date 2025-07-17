Temmuz ayında otomobil markalarının en ucuz modelleri belli oldu! Listeye TOGG da girdi
Otomobil markalarının resmi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre Temmuz ayında satın alınabilecek en ucuz sıfır araçlar belli oldu
Sıcaklıklar arttı, tatil sezonu açıldı. Otomotiv pazarı da nispeten durgunlaştı. İşte bu sakinlikten yararlanmak ve ucuza otomobil almak isteyenler Temmuz ayındaki fiyat listesini araştırmaya başladı. Markaların internet sitelerinde yer alan en ucuz otomobilleri sizler için derledik. İşte Temmuz ayında satın alınabilecek 21 otomobil:
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