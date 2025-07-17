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  4. Temmuz ayında otomobil markalarının en ucuz modelleri belli oldu! Listeye TOGG da girdi

Temmuz ayında otomobil markalarının en ucuz modelleri belli oldu! Listeye TOGG da girdi

Otomobil markalarının resmi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre Temmuz ayında satın alınabilecek en ucuz sıfır araçlar belli oldu

Temmuz ayında otomobil markalarının en ucuz modelleri belli oldu! Listeye TOGG da girdi - Sayfa 1

Sıcaklıklar arttı, tatil sezonu açıldı. Otomotiv pazarı da nispeten durgunlaştı. İşte bu sakinlikten yararlanmak ve ucuza otomobil almak isteyenler Temmuz ayındaki fiyat listesini araştırmaya başladı. Markaların internet sitelerinde yer alan en ucuz otomobilleri sizler için derledik. İşte Temmuz ayında satın alınabilecek 21 otomobil:

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Temmuz ayında otomobil markalarının en ucuz modelleri belli oldu! Listeye TOGG da girdi - Sayfa 2

21. Mercedes A 200 – 3.003.000 TL

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Temmuz ayında otomobil markalarının en ucuz modelleri belli oldu! Listeye TOGG da girdi - Sayfa 3

20. Audi A3 – 2.628.000 TL

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Temmuz ayında otomobil markalarının en ucuz modelleri belli oldu! Listeye TOGG da girdi - Sayfa 4

19. Lexus LBX – 2.400.000 TL

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