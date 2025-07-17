Temmuz ayında otomobil markalarının en ucuz modelleri belli oldu! Listeye TOGG da girdi

Sıcaklıklar arttı, tatil sezonu açıldı. Otomotiv pazarı da nispeten durgunlaştı. İşte bu sakinlikten yararlanmak ve ucuza otomobil almak isteyenler Temmuz ayındaki fiyat listesini araştırmaya başladı. Markaların internet sitelerinde yer alan en ucuz otomobilleri sizler için derledik. İşte Temmuz ayında satın alınabilecek 21 otomobil: