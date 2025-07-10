Temmuz ayında zirveye oynaması beklenen otomobiller * Alıp satarken 2 kez düşünün.
Araç satın almayı planlayanlar zarar etmeyeceği ve istediğinde satabileceği otomobillere yöneliyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında otomobil satışları ciddi artış gösterdi. Rakamların Temmuz ayına da yansıması bekleniyor.
Özellikle bayramlar ile yaz sezonunun etkisiyle satışlar artarken en çok piyasası olan otomobiller merak ediliyor. Haziran 2025 otomobil satış verilerine göre Tesla Model Y, 7.235 adetle ayın en çok satan modeli oldu.
Onu Volkswagen T‑Roc ve BYD Seal U takip etti. SUV segmentindeki yükseliş Temmuz ayında da etkisini sürdürecek gibi görünüyor.