Temmuzda hız kesti! İkinci el otoda fiyatlarda köpük uçtu, dengeler yerine oturdu

Piyasada canlılığın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı da 4,1 puanlık artışla yüzde 25,5’e ulaştı. Bu veriler, alıcıların yeniden piyasaya döndüğüne işaret ederken, piyasada artan hareketliliğe rağmen, bir otomobilin ortalama satış süresi 0,6 gün uzayarak 22,9 gün olarak kaydedildi.