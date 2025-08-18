Temmuzda hız kesti! İkinci el otoda fiyatlarda köpük uçtu, dengeler yerine oturdu
Bahçeşehir Üniversitesi'nin ikinci el otomobil pazarı dinamiklerini raporlayan çalışması, talepteki artışı ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, fiyatlardaki dengesiz artış temmuz ayında yavaşlamaya başladı.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden.com iş birliğiyle hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü” raporu, ikinci el otomobil piyasasında önemli bir hareketliliğin başladığını gösterdi.
Temmuz ayı verilerine göre, otomobile olan talep; hem aylık, hem de yıllık bazda sert bir yükseliş gösterirken, reel fiyatlardaki düşüşün hızı kesmesi dikkat çekti.
Türkiye Gazetesi'ndeki haberde yer alan rapora göre ikinci el otomobil talep endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 19,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,2 oranında arttı.
Piyasada canlılığın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı da 4,1 puanlık artışla yüzde 25,5’e ulaştı. Bu veriler, alıcıların yeniden piyasaya döndüğüne işaret ederken, piyasada artan hareketliliğe rağmen, bir otomobilin ortalama satış süresi 0,6 gün uzayarak 22,9 gün olarak kaydedildi.