TEMSA, elektrikli FUSO eCanter'i tanıttı: Hedef yeşil dönüşüme öncülük

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu da 40 yıllık güç birliğini, hafif kamyon pazarının elektrikli dönüşümü için seferber edeceklerini ifade etti.

En büyük önceliklerinin kendi güç, teknoloji ve kaynaklarını Canter ekosistemin dönüşümü için kullanmak olduğunu belirten Doğancıoğlu, "Canter ekosistemi de diğer odak alanımız olan otobüs ekosistemi gibi geniş. Kamu, inşaat, gıda, perakende gibi aslında Türkiye'nin bel kemiği olan sektörlerin tam merkezinde. Dolayısıyla eCanter’in açtığı bu yol, aslında sadece hafif kamyon pazarının yeşil dönüşümüne değil, bunun komşuluk alanlarındaki, Canter’in müşteri portföyündeki tüm sektörlerin dönüşümüne de önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

TEMSA'nın bugün sıfır emisyonlu araç gamında dünyanın önde gelen markalarından olduğunu anlatan Doğancıoğlu, eCanter'e kadar 8'i elektrikli, 2'si ise hidrojenli olmak üzere toplam 10 farklı sıfır emisyonlu araçları olduğunu, eCanter ile bu sayıyı 11'e yükselttiklerini bildirdi.