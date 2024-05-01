TEMSA, elektrikli FUSO eCanter'i tanıttı: Hedef yeşil dönüşüme öncülük
TEMSA, Türkiye'de satışa sunulan elektrikli hafif kamyon eCanter tanıttı. Adana'daki üretim tesisindeki törende tanıtılan FUSO eCanter, Türk hafif kamyon pazarının yeşil dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor.
TEMSA ve FUSO'nun Türkiye'deki iş birliğinin 40. yıl dönümünde Türkiye'de satışa sunulan elektrikli hafif kamyon eCanter tanıtıldı.
TEMSA’nın Adana'daki üretim tesisinde gerçekleştirilen törenle tanıtılan FUSO eCanter, Türk hafif kamyon pazarının yeşil dönüşümüne öncülük etmeyi amaçlıyor.
Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar, törende yaptığı konuşmada, TEMSA ve FUSO arasındaki iş birliğinin, Türk otomotiv sektöründeki en başarılı ve uzun soluklu iş ortaklarından biri olduğunu belirtti.
Bu iş birliğinin 40'ıncı yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Alemdar, şöyle konuştu:
"Sabancı Topluluğu, kuruluşundan bu yana Türkiye'de birçok ilke imza atmıştır. Hayata geçirilen tüm ilklerin yanında, Sabancı, bu topraklara 'ortaklık kültürü'nü kazandırmıştır. Bunu yaparken de Sabancı'nın yüksek amacı her zaman Türkiye'nin kalkınması, Türk insanının refahı olmuştur. 'Bu topraklardan kazandığını, bu toprakların insanıyla paylaşma’ prensibi, tüm bu adımlarda Sabancı’ya yol göstermiştir. Bir ortaklık yaratmaktan daha önemlisi, bu ortaklığı sorunsuz şekilde devam ettirebilmektir. İşte bu kültür, Sabancı’nın genlerindedir. Bunun için, FUSO ve TEMSA işbirliğimizde de ilk günden bu yana sadece Sabancı için doğru olana değil, işimiz için doğru olana odaklanıyoruz. Araçlarımızda kullandığımız malzemeler değişebilir, motor seçenekleri konvansiyonelden elektrikliye dönebilir ama bizim için işbirliklerimizin asıl ham maddesi, işte bu ortaklık kültürüdür."
TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu da 40 yıllık güç birliğini, hafif kamyon pazarının elektrikli dönüşümü için seferber edeceklerini ifade etti.
En büyük önceliklerinin kendi güç, teknoloji ve kaynaklarını Canter ekosistemin dönüşümü için kullanmak olduğunu belirten Doğancıoğlu, "Canter ekosistemi de diğer odak alanımız olan otobüs ekosistemi gibi geniş. Kamu, inşaat, gıda, perakende gibi aslında Türkiye'nin bel kemiği olan sektörlerin tam merkezinde. Dolayısıyla eCanter’in açtığı bu yol, aslında sadece hafif kamyon pazarının yeşil dönüşümüne değil, bunun komşuluk alanlarındaki, Canter’in müşteri portföyündeki tüm sektörlerin dönüşümüne de önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
TEMSA'nın bugün sıfır emisyonlu araç gamında dünyanın önde gelen markalarından olduğunu anlatan Doğancıoğlu, eCanter'e kadar 8'i elektrikli, 2'si ise hidrojenli olmak üzere toplam 10 farklı sıfır emisyonlu araçları olduğunu, eCanter ile bu sayıyı 11'e yükselttiklerini bildirdi.