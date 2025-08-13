Tesla bir kez daha bombayı patlattı: Şimdiye kadarki en uzun menzilli otomobil tanıtıldı; 830 km!
Tesla, bir süredir sızıntılarıyla gündem gelen yeni Model 3’ünü tanıttı. 0’dan 100’e 5,2 saniye çıkan araç, daha hızlı motorun yanı sıra daha uzun menzil sunuyor.
Çinli rakiplerine karşı zor günlerden geçen Tesla, geçtiğimiz hafta Avrupa’da iki modelin üretimini ve satışını durdurma kararı almıştı.
Şirketin ikonik modellerinden olan Model S ve Model X artık Avrupa’da satılmıyor. Tesla, hem kazancın düşmesi hem de ilginin azalması nedeniyle bu iki aracını şimdilik rafa kaldırdı. Ancak firma, en büyük pazarlarından biri olan Çin için özel modeller geliştirmeye devam ediyor.
Bir süredir görüntüleri ve teknik bilgileriyle sızdırılan Tesla Model 3’ün uzun menzilli versiyonu, bu hafta itibariyle resmiyet kazandı.