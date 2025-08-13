Tesla bir kez daha bombayı patlattı: Şimdiye kadarki en uzun menzilli otomobil tanıtıldı; 830 km!

Şirketin ikonik modellerinden olan Model S ve Model X artık Avrupa’da satılmıyor. Tesla, hem kazancın düşmesi hem de ilginin azalması nedeniyle bu iki aracını şimdilik rafa kaldırdı. Ancak firma, en büyük pazarlarından biri olan Çin için özel modeller geliştirmeye devam ediyor.