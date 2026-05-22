Tesla otomobiller yakında kendi kendine gidecek: Türkiye'de yeni abonelik ücreti belli oldu
Tesla, otonom yazılım özelliği FSD aboneliğini daha fazla ülkeye getirirken, Türkiye için de hazırlıklar başladı. FSD sistemi normalde aylık olarak satın alınabiliyordu, ancak otomobil devi radikal bir değişikliğe gitti.
Tesla, uzun süredir Türkiye'deki kullanıcıların beklediği FSD için abonelik planlarını açıkladı. Ayrıca abonelik sisteminde tek seferlik satın alım sistemi kaldırıldı ve aylık sisteme geçiş yapıldı.
21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla artık FSD, yalnızca aylık abonelik modeliyle erişilebilir olacak.
Alınan bu radikal karar, Tesla'nın yurt dışında başlattığı genel stratejinin Türkiye pazarına da yansıması niteliğinde. Hatırlayacağınız gibi FSD, daha önce 228.480 TL gibi tek seferlik yüksek bir ücretle satın alınabiliyordu.